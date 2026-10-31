Rum liderliğinde kirli diplomasi deşifre oldu! Filistin lideri Mahmud Abbas’ın tuhaf ziyaretinin arkasındaki gerçek şok etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in İsrail ile geliştirdiği askeri ve siyasi yakınlaşma, Rum iç siyasetinde sol muhalefetin sert tepkilerine neden oldu. Rum basını Philenews'te yer alan analize göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ada'ya yaptığı ziyaretin, Hristodulidis hükümeti tarafından İsrail yanlısı tek taraflı dış politikasını perdelemek amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.