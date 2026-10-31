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Rum liderliğinde kirli diplomasi deşifre oldu! Filistin lideri Mahmud Abbas’ın tuhaf ziyaretinin arkasındaki gerçek şok etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rum liderliğinde kirli diplomasi deşifre oldu! Filistin lideri Mahmud Abbas’ın tuhaf ziyaretinin arkasındaki gerçek şok etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in İsrail ile geliştirdiği askeri ve siyasi yakınlaşma, Rum iç siyasetinde sol muhalefetin sert tepkilerine neden oldu. Rum basını Philenews'te yer alan analize göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ada'ya yaptığı ziyaretin, Hristodulidis hükümeti tarafından İsrail yanlısı tek taraflı dış politikasını perdelemek amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.

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Foto - Rum liderliğinde kirli diplomasi deşifre oldu! Filistin lideri Mahmud Abbas’ın tuhaf ziyaretinin arkasındaki gerçek şok etti

Hükümetin, Mahmud Abbas'ı ağırlayarak Filistin meselesinde güya dengeli bir hat izlediği algısını oluşturmaya çalıştığı ancak muhalefetin bu hamleyi samimiyetsiz bulduğu aktarıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs ziyaretinin ardından muhalefet tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

#2
Foto - Rum liderliğinde kirli diplomasi deşifre oldu! Filistin lideri Mahmud Abbas’ın tuhaf ziyaretinin arkasındaki gerçek şok etti

Rum gazetesi Philenews, Andreas Pimpisis imzasıyla yayımlanan analizde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29-30 Ekim tarihlerindeki Güney Kıbrıs ziyaretini, Hristodulidis hükümetinin son dönemde İsrail ile geliştirdiği ilişkiler nedeniyle karşı karşıya kaldığı iç siyasi eleştiriler çerçevesinde ele aldı. Haberde, özellikle sol muhalefetin Hristodulidis yönetimini İsrail lehine tek taraflı politika izlemek ve Filistin halkının yaşadıklarını göz ardı etmekle suçladığı belirtildi.

#3
Foto - Rum liderliğinde kirli diplomasi deşifre oldu! Filistin lideri Mahmud Abbas’ın tuhaf ziyaretinin arkasındaki gerçek şok etti

Abbas'ın ziyaretinin, Rum yönetiminin yalnızca İsrail ile değil, Filistin yönetimiyle de ilişkilerini sürdürdüğünü gösterme çabası olarak değerlendirildiği aktarıldı. Philenews'in analizinde, Hristodulidis hükümetinin son dönemde İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkilerin Rum iç siyasetindeki eleştirilerin merkezinde yer aldığı kaydedildi.

#4
Foto - Rum liderliğinde kirli diplomasi deşifre oldu! Filistin lideri Mahmud Abbas’ın tuhaf ziyaretinin arkasındaki gerçek şok etti

Özellikle sol muhalefetin, Rum yönetiminin bölgesel gelişmeler karşısında İsrail ile ilişkilerine öncelik verdiği ve Filistin meselesinde dengeli bir politika izlemediği yönündeki eleştirilerini sürdürdüğü belirtildi. Rum hükümetinin İsrail ile ilişkileri nedeniyle karşı karşıya kaldığı bu eleştirilerin, Abbas'ın Güney Kıbrıs ziyaretine iç siyasi bir anlam da kazandırdığı ifade edildi.

#5
Foto - Rum liderliğinde kirli diplomasi deşifre oldu! Filistin lideri Mahmud Abbas’ın tuhaf ziyaretinin arkasındaki gerçek şok etti

Rum gazetesinin analizinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs ziyaretinin, Hristodulidis hükümetinin İsrail ile yakın ilişkilerine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Gazete, ziyaretin iç siyasetteki amacını, hükümetin İsrail yanlısı bir politika izlediği yönündeki eleştirilere karşı Filistin yönetimiyle de diplomatik ilişkiler yürüttüğünü göstermek olarak değerlendirdi.

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Yorumlar

Fahri

Rum yunan israil üçlüsünün oyununu anladık ta yaşananları yapılanları gördüğü halde abbas neden bu oyunun bir figuranı oluyor?İsrailin filistinde yapmaya çalıştığının aynısını rumlar Türklere yapmaya çalıştı.Abbas filistinin filistinlilerin haklarını savunmaktan çok uzak bir şahsiyet.Filistini temsil etmiyor edemiyor.
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