“Vestel” iddiası gündem oldu! Koç’un sahibi olduğu Arçelik’ten herkesi ters köşe yapacak hamle

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Arçelik'in Bolu'da faaliyet gösteren fabrikasında yüzde 30 oranında küçülmeye gidileceği ve yıl sonuna kadar 700 işçinin işten çıkarılacağı iddiaları gündeme geldi. İç piyasa ve ihracatta yaşanan daralmanın gerekçe gösterildiği bu sürecin perde arkasında ise, markanın üretim tesisini orta vadede Manisa'ya taşıma hazırlıklarının yattığı öne sürülüyor. Bölgedeki istihdam endişesini artıran en çarpıcı gelişme, işçi kıyımının arkasındaki asıl nedenin ekonomik daralma değil, stratejik bir lokasyon değişikliği olduğu yönündeki iddialar oldu.