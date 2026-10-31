“Vestel” iddiası gündem oldu! Koç’un sahibi olduğu Arçelik’ten herkesi ters köşe yapacak hamle
Bolu’daki Arçelik fabrikasında yıl sonuna kadar 700 işçinin işten çıkarılacağı ve yüzde 30 küçülmeye gidileceği iddiaları bölgede büyük bir tedirginliğe sebep oldu. İç piyasadaki daralmadan ziyade Manisa'daki Vestel fabrikasının kapanma sürecine girmesi ve bu dev tesisin Arçelik'e teklif edilmesinin taşınma iddialarını güçlendirdiği öne sürüldü. Bolu'daki üretimi kademeli olarak sonlandırarak Ege bölgesine kaymayı planladığı konuşulan markanın hamlesi, istihdam krizini de beraberinde getirdi.