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"Vestel" iddiası gündem oldu! Koç’un sahibi olduğu Arçelik’ten herkesi ters köşe yapacak hamle

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“Vestel” iddiası gündem oldu! Koç’un sahibi olduğu Arçelik’ten herkesi ters köşe yapacak hamle

Bolu’daki Arçelik fabrikasında yıl sonuna kadar 700 işçinin işten çıkarılacağı ve yüzde 30 küçülmeye gidileceği iddiaları bölgede büyük bir tedirginliğe sebep oldu. İç piyasadaki daralmadan ziyade Manisa'daki Vestel fabrikasının kapanma sürecine girmesi ve bu dev tesisin Arçelik'e teklif edilmesinin taşınma iddialarını güçlendirdiği öne sürüldü. Bolu'daki üretimi kademeli olarak sonlandırarak Ege bölgesine kaymayı planladığı konuşulan markanın hamlesi, istihdam krizini de beraberinde getirdi.

#1
Foto - "Vestel" iddiası gündem oldu! Koç’un sahibi olduğu Arçelik’ten herkesi ters köşe yapacak hamle

Arçelik, Bolu’daki fabrikasından her hafta 15-20 kişi çıkarırken öncelikle 25 yıllık eski işçilerin işine son veriyor. Yılsonuna kadar 700 işçinin daha çıkarılacağı iddia edilirken Manisa’da bulunan Vestel’den Arçelik’e teklif geldiği ve Arçelik’in Bolu’dan gidebileceği öne sürüldü. Bolu Arçelik fabrikasında yüzde 30 küçülme kararı ve 700 işçinin çıkarılacağı iddiaları bölgede endişeye yol açtı. İşten çıkarmaların perde arkasında Manisa'ya taşınma planı mı var?

#2
Foto - "Vestel" iddiası gündem oldu! Koç’un sahibi olduğu Arçelik’ten herkesi ters köşe yapacak hamle

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Arçelik'in Bolu'da faaliyet gösteren fabrikasında yüzde 30 oranında küçülmeye gidileceği ve yıl sonuna kadar 700 işçinin işten çıkarılacağı iddiaları gündeme geldi. İç piyasa ve ihracatta yaşanan daralmanın gerekçe gösterildiği bu sürecin perde arkasında ise, markanın üretim tesisini orta vadede Manisa'ya taşıma hazırlıklarının yattığı öne sürülüyor. Bölgedeki istihdam endişesini artıran en çarpıcı gelişme, işçi kıyımının arkasındaki asıl nedenin ekonomik daralma değil, stratejik bir lokasyon değişikliği olduğu yönündeki iddialar oldu.

#3
Foto - "Vestel" iddiası gündem oldu! Koç’un sahibi olduğu Arçelik’ten herkesi ters köşe yapacak hamle

Kulislerden alınan bilgilere göre, Manisa'da bulunan Vestel fabrikasının kapanma sürecine gireceği ve söz konusu dev tesisin yeri için şimdiden Arçelik'e teklif götürüldüğü belirtiliyor.

#4
Foto - "Vestel" iddiası gündem oldu! Koç’un sahibi olduğu Arçelik’ten herkesi ters köşe yapacak hamle

Bu söylentiler, Bolu'daki küçülme ve işten çıkarma dalgasının, aslında Manisa'ya yapılacak kademeli bir taşınma operasyonunun adımı olduğu tahminlerini güçlendiriyor.

#5
Foto - "Vestel" iddiası gündem oldu! Koç’un sahibi olduğu Arçelik’ten herkesi ters köşe yapacak hamle

Arçelik'in orta vadede Bolu'daki üretimini tamamen sonlandıracağı beklentisi, işçi çıkarmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğinin sinyalini veriyor.

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