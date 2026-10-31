Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu: İşte zamlı memur maaşları!

ZAM ORANINDA BELİRLEYİCİ SON ÜÇ AY OLACAK Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026'nın temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 olarak açıklandı. Bu rakamlarla temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı elde edebilmesi için ikinci altı aylık dönemdeki toplam enflasyonun yüzde 7 olan toplu sözleşme eşiğini geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla ocak ayında uygulanacak zamda, önümüzdeki üç ayda açıklanacak enflasyon rakamları belirleyici olacak.