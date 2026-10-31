Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu: İşte zamlı memur maaşları!
Memur ve memur emeklisinin 2027 yılında Ocak ayından itibaren alacakları zamlı maaş oranları açıklanan enflasyon oranları sonrası belli olmaya başladı.
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Memur ve memur emeklisinin 2027 yılında Ocak ayından itibaren alacakları zamlı maaş oranları açıklanan enflasyon oranları sonrası belli olmaya başladı.
Memur ve memur emeklisinin 2027 yılında Ocak ayından itibaren alacakları zamlı maaş oranları açıklanan enflasyon oranları sonrası belli olmaya başladı.
Ekim, kasım ve aralık ayı TÜFE sonuçları ile toplu sözleşmeden kaynaklanan artış bir arada değerlendirilerek yeni maaşlar belirlenecek.
ZAM ORANINDA BELİRLEYİCİ SON ÜÇ AY OLACAK Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026'nın temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 olarak açıklandı. Bu rakamlarla temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı elde edebilmesi için ikinci altı aylık dönemdeki toplam enflasyonun yüzde 7 olan toplu sözleşme eşiğini geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla ocak ayında uygulanacak zamda, önümüzdeki üç ayda açıklanacak enflasyon rakamları belirleyici olacak.
MESLEK GRUPLARINA GÖRE YENİ MAAŞ TAHMİNLERİ Ocak 2027 zammına yönelik farklı ekonomik beklentiler doğrultusunda maaş hesaplamaları da yapıldı. Mevcut ücretler baz alınarak TCMB'nin yüzde 6,67, OVP'nin yüzde 7,00, Piyasa Anketi'nin yüzde 8,02, AA Finans'ın yüzde 8,05 ve FKE'nin yüzde 8,66 oranındaki tahminleri üzerinden yeni maaşlar hesaplandı. Bu senaryolara göre mesleklere göre oluşabilecek zamlı maaş tutarları şu şekilde sıralanıyor:
UZMAN DOKTOR
PROFESÖR
MÜHENDİS
ŞUBE MÜDÜRÜ(ÜNİVERSİTE MEZUNU)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1)
AVUKAT (1/4)
BAŞKOMİSER (3/1)
POLİS MEMURU (8/1)
UZMAN ÖĞRETMEN (1/4)
VAİZ (1/4)
HEMŞİRE (ÜNİVERSİTE MEZUNU - 5/1)
ÖĞRETMEN (1/4)
TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU - 11/1)
MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU - 9/1)
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI/ derleyen: haber7
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