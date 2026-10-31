İşte bu hiç beklenmiyordu: Fenerbahçe'ye kurtuluş formülü: Aziz Yıldırım bunu yapacak mı?

Fenerbahçe hocasız... Ne zamana kadar geçici hoca Dirk Kuyt ile çalışılacağı bilinmiyor. Zaten Başkan Aziz Yıldırım da istifa eden İsmail Kartal'ı istemiyordu, Aykut Kocaman'ı istiyordu... ancak onu da camia istemediği için getirememişti. Greenwood'u sosyal medya istediği için getirdiğini itiraf etti. Kanté ve Guendouzi gibi isimlere verilen paralardan rahatsız olduğunu cümle aleme duyurdu.