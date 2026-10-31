İşte bu hiç beklenmiyordu: Fenerbahçe'ye kurtuluş formülü: Aziz Yıldırım bunu yapacak mı?
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü ve futbol yapılanmasını arıyor.
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Fenerbahçe yeni teknik direktörünü ve futbol yapılanmasını arıyor.
Aziz Yıldırım'ın sözüne önem verdiği bir dostu, başkana kaostan kurtulmak için Fenerbahçe'nin başına sportif direktör önerisinde bulundu. Inter'den ayrılan Piero Ausilio ile bir randevu ayarladı.
Fenerbahçe hocasız... Ne zamana kadar geçici hoca Dirk Kuyt ile çalışılacağı bilinmiyor. Zaten Başkan Aziz Yıldırım da istifa eden İsmail Kartal'ı istemiyordu, Aykut Kocaman'ı istiyordu... ancak onu da camia istemediği için getirememişti. Greenwood'u sosyal medya istediği için getirdiğini itiraf etti. Kanté ve Guendouzi gibi isimlere verilen paralardan rahatsız olduğunu cümle aleme duyurdu.
En kötüsü Başkan Aziz Yıldırım, bunların hepsini herkesin duyacağı kadar yüksek sesle söylüyor. Kriz anlarında sessiz kalmak yerine şok etkisi yaratacak açıklamalarla kulüp içindeki güç dengelerini kendi lehine konsolide etmeyi ve camianın gazını almayı amaçlayan bir yönetim figürü. En azından öyleydi.
Ancak 2018 ve öncesi gibi bir futbol iklimi yok. Zaten ilk geldiğinde de "Çok değişmiş" diyerek yeni ortama nasıl adapte olacağını bilemediğini göstermişti.
Bu arada gelen camiada konuşulanlara göre Yıldırım'a fikirlerini ciddiye aldığı çok önemli bir isim, takımın ayağa kalkması için "Ben her şeyi söyler, her şeye tek başıma yön veririm" tarzından sıyrılmasını tavsiye etti.
Kulübü bugünün modern futbol yönetim ilkeleriyle profesyonelce koordine etmesini ve tüm enerjisini kaosa değil sahaya odaklamasını önerdi.
Bunun için de futbolu daha önce Terraneo gibi değil, futbol dünyasının çok daha saygı duyduğu bir akla teslim etmesini söyledi. Fotospor'a göre; Hatta Başkan Yıldırım'a kısa süre önce Inter'den ayrılan Piero Ausilio ile bir randevu bile ayarladığı söyleniyor.
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