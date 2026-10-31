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Bakanlıktan 81 ile flaş talimat! Kış gelmeden düğmeye basıldı: Sokakta kimse kalmayacak

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Bakanlıktan 81 ile flaş talimat! Kış gelmeden düğmeye basıldı: Sokakta kimse kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşan dondurucu kış şartları öncesinde 81 il valiliğine, il müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na acil kodlu genelge ulaştırdı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla başlatılan seferberlik kapsamında, kimsesiz ve evsiz vatandaşlar kamu misafirhaneleri ile otellere yerleştirilecek; gıda, sağlık, giyim ve psikososyal destek imkanları seferber edilecek.

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Foto - Bakanlıktan 81 ile flaş talimat! Kış gelmeden düğmeye basıldı: Sokakta kimse kalmayacak

Dondurucu soğuklar öncesinde sokakta yaşayan kimsesiz ve evsiz vatandaşlar için 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, sokakta kalan vatandaşların kamu misafirhaneleri ve otellere yerleştirilmesi talimatı verildi.

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Foto - Bakanlıktan 81 ile flaş talimat! Kış gelmeden düğmeye basıldı: Sokakta kimse kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

#3
Foto - Bakanlıktan 81 ile flaş talimat! Kış gelmeden düğmeye basıldı: Sokakta kimse kalmayacak

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

#4
Foto - Bakanlıktan 81 ile flaş talimat! Kış gelmeden düğmeye basıldı: Sokakta kimse kalmayacak

Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak.

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Foto - Bakanlıktan 81 ile flaş talimat! Kış gelmeden düğmeye basıldı: Sokakta kimse kalmayacak

Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.

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Yorumlar

Vallahi Yalan

Bunlar milletin bir kuruşunu millete harcamaz. Doğmamış çocukların hakkını yiyor bunlar.
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