Bakanlıktan 81 ile flaş talimat! Kış gelmeden düğmeye basıldı: Sokakta kimse kalmayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşan dondurucu kış şartları öncesinde 81 il valiliğine, il müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na acil kodlu genelge ulaştırdı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla başlatılan seferberlik kapsamında, kimsesiz ve evsiz vatandaşlar kamu misafirhaneleri ile otellere yerleştirilecek; gıda, sağlık, giyim ve psikososyal destek imkanları seferber edilecek.