Ege’de “Topunuz gelin” dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi

Törenin dikkat çeken yerli unsuru, Yunan tasarımı mini seyir füzesi Harpyia oldu. Ptisi'ye göre kamyonlar üzerinde dört örnek sergilendi. Gövdenin altındaki hava girişi, füzenin jet motorlu olduğuna işaret ediyor. Füzenin otonom seyir, alçak irtifa uçuşu ve yüksek ses altı hız kabiliyetine sahip olduğu, menzilinin yüzlerce kilometre olarak hesaplandığı belirtiliyor. Geliştirmede, hava savunma tatbikatlarında kullanılan hedef uçaklardan edinilen yerli bilgi birikiminden yararlanıldı. Testler başarılı olur ve üretime geçilirse Harpyia, orduya daha düşük maliyetli uzun menzilli vuruş imkânı sunacak. Kara unsurları arasında Yunan bayrağı taşıyan PULS çok namlulu roketatarı da ilk kez görüldü. Ptisi, aracın Kara Kuvvetleri’nin standart kamuflajıyla boyanmadığını not etti. Milanion şirketinin amfibi 8×8 insansız kara aracı AGEMA da törende yer aldı.