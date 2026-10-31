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Ege’de "Topunuz gelin" dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi

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Ege’de “Topunuz gelin” dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi

Yunanistan, entegre hava ve füze savunma ağının bel kemiğini oluşturan İsrail yapımı David’s Sling, Barak MX ve SPYDER sistemlerini Selanik’teki 28 Ekim Ohi Günü geçit töreninde ilk kez kamuoyuna sergiledi. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 25 milyar avroluk modernizasyon planı kapsamında Tel Aviv ile imzalanan 3 milyar avroluk anlaşmanın ürünleri olan bu sistemlerin yanı sıra, yerli üretim mini seyir füzesi Harpyia da törende dikkat çekti. ABD Stryker zırhlıları ve insansız deniz araçlarının da katıldığı tören, Atina'nın Mavi Vatan ve Ege'deki güç dengelerini değiştirmeye yönelik katmanlı savunma stratejisini gözler önüne serdi.

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Foto - Ege’de "Topunuz gelin" dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi

Yunanistan, Aşil Kalkanı entegre hava ve füze savunma ağının omurgasını oluşturan İsrail yapımı David’s Sling, Barak MX ve SPYDER sistemlerini Çarşamba günü Selanik’teki 28 Ekim geçit töreninde ilk kez kamuoyuna gösterdi. Törende Drone Dome dron savar sistemi ve yerli mini seyir füzesi Harpyia da ilk kez sergilendi. Sistemler, Ohi (Hayır) Günü’nün 86. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, ikinci kez geçide katılan Yeni Silah Sistemleri ve İnovasyon Birliği bünyesinde yer aldı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Aşil Kalkanı’nı Nisan 2025’te, 2036’ya kadar 25 milyar avroluk silahlı kuvvetler modernizasyon planının merkezi unsuru olarak açıklamıştı. Atina ile Tel Aviv, ağın İsrail sistemlerini kapsayan yaklaşık 3 milyar avroluk hükümetler arası anlaşmayı 31 Ağustos’ta imzaladı.

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Foto - Ege’de "Topunuz gelin" dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi

Törende en çok ilgi gören sistem, Rafael’in geliştirdiği David’s Sling oldu. Sistemin Stunner önleyicisi; balistik füzeler, gelişmiş savaş uçakları ve seyir füzelerine karşı tasarlandı. Onalert’in aktardığına göre Stunner, Mach 7,5 hıza ulaşıyor ve 15 kilometre irtifaya, 130 kilometre menzile kadar önleme yapabiliyor. Harp başlığı taşımayan füze, hedefi doğrudan çarparak (hit-to-kill) imha ediyor. Asimetrik burnunda elektro-optik/kızılötesi ve radar olmak üzere iki arayıcı başlık bulunuyor. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) üretimi Barak MX’in fırlatıcısı törene çekici üzerinde taşındı. Sistem, 35, 70 ve 150 kilometre menzilli önleyicileri tek mimaride kullanıyor. Füzelerin aktif radar arayıcısı, hedefe fark ettirmemek için uçuşun son safhasında devreye giriyor.

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Foto - Ege’de "Topunuz gelin" dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi

Rafael’in SPYDER sistemi, 360 derece kapsama sağlayan AESA radarıyla hava tehditlerini tespit ediyor ve Hava Kontrol Sistemi’nin komuta-kontrol ağına bağlanabiliyor. Fırlatıcıda aktif radar güdümlü Derby ve kızılötesi güdümlü Python füzeleri bulunuyor. Onalert’e göre sistem, yaklaşık 80 kilometreye kadar savunma sağlıyor. Yerel savunma katmanında görev yapacak Drone Dome, Yunanistan’a özgü mobil konfigürasyonla yarı römork üzerinde sergilendi. Yunan savunma sitesi Ptisi'ye göre aracın kabininde Rafael’in Hunter Eagle önleyici dronu da yer aldı. Hunter Eagle, sistemin elektronik karıştırmaya dayalı “yumuşak imha” kabiliyetine fiziksel imha seçeneği ekliyor. Dört antenle çevresel kapsama sağlayan sistem, GPS ve haberleşme sinyallerini karıştırabiliyor ve sinyal istihbaratı toplayabiliyor.

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Foto - Ege’de "Topunuz gelin" dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi

Törenin dikkat çeken yerli unsuru, Yunan tasarımı mini seyir füzesi Harpyia oldu. Ptisi'ye göre kamyonlar üzerinde dört örnek sergilendi. Gövdenin altındaki hava girişi, füzenin jet motorlu olduğuna işaret ediyor. Füzenin otonom seyir, alçak irtifa uçuşu ve yüksek ses altı hız kabiliyetine sahip olduğu, menzilinin yüzlerce kilometre olarak hesaplandığı belirtiliyor. Geliştirmede, hava savunma tatbikatlarında kullanılan hedef uçaklardan edinilen yerli bilgi birikiminden yararlanıldı. Testler başarılı olur ve üretime geçilirse Harpyia, orduya daha düşük maliyetli uzun menzilli vuruş imkânı sunacak. Kara unsurları arasında Yunan bayrağı taşıyan PULS çok namlulu roketatarı da ilk kez görüldü. Ptisi, aracın Kara Kuvvetleri’nin standart kamuflajıyla boyanmadığını not etti. Milanion şirketinin amfibi 8×8 insansız kara aracı AGEMA da törende yer aldı.

#5
Foto - Ege’de "Topunuz gelin" dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi

Yunan Deniz Kuvvetleri insansız sistemleriyle öne çıktı. Donanmanın tasarladığı 5 metrelik Pyrpolitis insansız deniz aracı, 40 knot hıza ulaşıyor. Araç keşif-gözetleme, su üstü harbi ve kamikaze görevleri için tasarlandı. Yunan tasarımı Anemogiannis insansız deniz aracı 50 kilogram harp başlığı taşıyabiliyor. Bunlara Saronic Corsair insansız deniz aracı, PLUTO GIGAS insansız su altı aracı, özel kuvvetlerin yarı batık sızma botu VICTA ve SeaHake Mod4 torpidosu eşlik etti. Törende ABD ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nden birlikler de yürüdü. Ptisi'ye göre Almanya’dan karayoluyla getirilen dört ABD Stryker zırhlısı, Amerikan mürettebatıyla geçide katıldı. Araçların Almanya’ya döneceği ve 2027’de Yunan Kara Kuvvetleri’ne teslim edilecek partide yer alabileceği belirtildi.

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Foto - Ege’de "Topunuz gelin" dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi

Savunma Bakanı Nikos Dendias, tören sonrası açıklamasında ordunun “Ajanda 2030” kapsamındaki dönüşümüne vurgu yaptı. Dendias. Bakan, “Silahlı Kuvvetlerin ‘Ajanda 2030’ çerçevesindeki hızlı gelişimi, ulusal varlığımızı sürdürmenin zorunlu koşuludur,” dedi törene katılan Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas’a da teşekkür etti. Aşil Kalkanı, Yunanistan’ın mevcut Patriot bataryalarıyla birlikte katmanlı bir hava ve füze savunma mimarisi kurmasını hedefliyor. Atina, ağın imzadan itibaren 35 ay içinde tam operasyonel olmasını planlıyor. Harpyia gibi yerli platformlar ise Atina’nın ithal sistemlerin yanında düşük maliyetli uzun menzilli vuruş kabiliyeti geliştirme arayışını yansıtıyor.

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