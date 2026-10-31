Ege’de “Topunuz gelin” dedirten hamle! Yunanistan, İsrail’in füze ve kalkan sistemlerini sokaklara indirdi
Yunanistan, entegre hava ve füze savunma ağının bel kemiğini oluşturan İsrail yapımı David’s Sling, Barak MX ve SPYDER sistemlerini Selanik’teki 28 Ekim Ohi Günü geçit töreninde ilk kez kamuoyuna sergiledi. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 25 milyar avroluk modernizasyon planı kapsamında Tel Aviv ile imzalanan 3 milyar avroluk anlaşmanın ürünleri olan bu sistemlerin yanı sıra, yerli üretim mini seyir füzesi Harpyia da törende dikkat çekti. ABD Stryker zırhlıları ve insansız deniz araçlarının da katıldığı tören, Atina'nın Mavi Vatan ve Ege'deki güç dengelerini değiştirmeye yönelik katmanlı savunma stratejisini gözler önüne serdi.