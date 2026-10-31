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Suudi Arabistan'da uyarı sistemi devreye girdi! 'Sakın fotoğraf çekmeyin'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Suudi Arabistan'da uyarı sistemi devreye girdi! 'Sakın fotoğraf çekmeyin'

Suudi Arabistan, ülkenin güneybatı kesiminde yer alan Cazan bölgesindeki erken uyarı sisteminin resmen faaliyete geçirildiğini ilan etti.

#1
Foto - Suudi Arabistan'da uyarı sistemi devreye girdi! 'Sakın fotoğraf çekmeyin'

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cazan bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını açıkladı ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

#2
Foto - Suudi Arabistan'da uyarı sistemi devreye girdi! 'Sakın fotoğraf çekmeyin'

Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgedeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi. Açıklamada, halka kalabalık oluşturmaması, fotoğraf ve görüntü çekmemesi uyarısı yapıldı.

#3
Foto - Suudi Arabistan'da uyarı sistemi devreye girdi! 'Sakın fotoğraf çekmeyin'

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

#4
Foto - Suudi Arabistan'da uyarı sistemi devreye girdi! 'Sakın fotoğraf çekmeyin'

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

#5
Foto - Suudi Arabistan'da uyarı sistemi devreye girdi! 'Sakın fotoğraf çekmeyin'

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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