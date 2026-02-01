  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
9
Yeniakit Publisher
WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün yapılan açıklamalarla tırmanırken WSJ'den dikkat çeken bir haber yayınlandı.

1
#1
Foto - WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...

ABD'nin, İran'a düzenleyeceği herhangi bir saldırı öncesinde, Orta Doğu'da bulunan hava savunma sistemlerini daha fazla güçlendirmesi gerektiği öne sürüldü.

#2
Foto - WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...

New York merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'a saldırıdan önce, misilleme ihtimaline karşılık, bölgedeki üslerinde savunma sistemlerini daha güçlü hale getirmesi gerektiği belirtildi.

#3
Foto - WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...

Haberde, "ABD'li yetkililer, İran'a yönelik Amerikan hava saldırılarının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini, çünkü Pentagon'un İran'ın misillemesi ve olası uzun süreli bir çatışma durumunda İsrail'i, Arap müttefiklerini ve Amerikan güçlerini daha iyi korumak için ek hava savunma sistemlerini konuşlandırma aşamasında olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...

Habere göre yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün saldırı emri vermesi durumunda Pentagon'un İran'a "sınırlı bir hava saldırısı" düzenleyebileceği, ancak "kararlı bir saldırı" yapılması durumunda İran'dan gelebilecek muhtemel misillemelere karşı yeterince hazır olunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...

Bölgede ABD ordusunun halihazırda hava savunma sistemlerinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, uydu görüntülerine göre Pentagon'un, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar dahil, Orta Doğu'daki ABD birliklerinin konuşlandığı üslere ek bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ve Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırma çalışmalarını henüz tamamlamadığını vurguladı.

#6
Foto - WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...

ABD Dışişleri Bakanlığında İran politikası üzerine daha önce görev yapan Suzanne Maloney, gazeteye yaptığı açıklamada, "Hava savunması sorunu çok önemli. Bu, bölgedeki birliklerimizin ve varlıklarımızın İran'ın olası bir misillemesine karşı korunmasını sağlayacak yeterli malzemeye sahip olup olmadığımızla ilgili bir meseledir." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik dün yaptığı açıklamada, Tahran yönetimi ile müzakere ettiklerini belirtirken, bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması konusunda umutsuz konuşmuştu.

#8
Foto - WSJ duyurdu: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunması için...

İran lideri Ali Hamaney ise ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cabbar

Nasıl olsa amerika vuracak, abd tam hazırlanmadan iran saldırıya geçmeli. Dünyanın öteki ucundan beni vurmaya gelmişse beklemenin anlamı yok.

vuracaksan vur bari

biri vuracam der biri füze atacam der hadi görelim sizleri yönetenler aynı yahudi siyonist neoconlar vurund agörelim artık
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
