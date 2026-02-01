Lookman defterinin kapanmasıyla sarsılan Fenerbahçe teselliyi Kante'de bulacak...
Lookman defterinin kapanmasıyla sarsılan Fenerbahçe, N'Golo Kante'den gelen haberlerle keyiflendi.
Ademola Lookman'ı Atletico Madrid'e kaptırdığı için keyiflerin kaçtığı Fenerbahçe'de camianın keyfini yerine getirecek müjdeli haber Suudi Arabistan’dan geldi.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinden koştuğu N'Golo Kante, çubukluyu giymeye bir adım daha yaklaştı.
Al-Ittihad’ın Al-Najma ile oynadığı maçın kadrosuna Fransız yıldız dahil edilmedi.
Fotospor'a göre; Oyuncunun Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri kapsamında kafasının rahat olması için kendisine izin verildiği iddia edildi.
