İran Dışişleri Bakanı Arakçi:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Savaş konusunda endişe duymuyorum, çünkü buna tamamen hazırız. Savaşa hazırız derken bundan savaş istediğimiz anlamı çıkarılmamalı. Aksine amacımız savaşı engellemektir" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına verdiği röportajda ABD-İran ilişkileri, savaş ihtimali ve müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında muhtemel bir savaş ihtimalini değerlendiren Arakçi, savaşın kaçınılmaz olmadığını ve önlenebileceğini söyleyerek, "Savaş konusunda endişe duymuyorum, çünkü buna tamamen hazırız.