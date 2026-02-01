İran Dışişleri Bakanı Arakçi:

"Muhtemel bir savaş bölge için felaket olur" İran ile ABD arasında yaşanabilecek bir savaşın sonuçlarına da değinen Arakçi, "Böyle bir çatışma herkes için ciddi bir tehdit ve muhtemel bir savaş ise tüm taraflar açısından felaket olur. Önceki çatışmada İran ile İsrail arasındaki gerilimin sınırlı kalması için yoğun çaba gösterdik. Ancak İran ile ABD arasında bir savaş yaşanması halinde ABD’nin bölgeye yayılmış üsleri nedeniyle bölgenin çok geniş kesimleri bu çatışmaya dahil olacaktır, ki bu son derece tehlikeli. Umarım sağduyu galip gelir" dedi. "Yaptırımlar kalkarsa büyük ekonomik fırsatlar doğar" ABD ile muhtemel bir anlaşmanın bölgesel etkilerini de değerlendiren Arakçi, "Bence bir mutabakata varılması ve yanlış anlamalar ile hatalı hesaplamaların giderilmesi halinde İran ile ABD arasında ve aynı zamanda bölge ülkeleriyle büyük ekonomik iş birliği fırsatları ortaya çıkacaktır. İlkesel olarak ABD şirketleriyle iş birliğine karşı herhangi bir sorunumuz yok. Nükleer anlaşmanın ardından Boeing ile 80’den fazla uçak alımı için imzalanan sözleşme bunun açık bir örneğidir. Sorun, İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle ABD’nin kendi tutumundan kaynaklanıyor. ABD, özel izinler olmadan şirketlerinin İran’la çalışmasına izin vermiyor. Bir anlaşmaya varılması ve yaptırımların kaldırılması halinde, İran’la ticaret herkes için önemli fırsatlar sunacak, enerji sektörümüz de bölge açısından ciddi faydalar sağlayacaktır" dedi