Kuruluş Osman'a heyecanlandıran yeni transfer!

Peki, Funda Güray kimdir? Funda Güray, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi de aldı. Çeşitli reklam ve televizyon dizilerinde rol aldı. Funda Güray Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bir çok reklam ve dizide rol alan Funda Güray Paramparça dizisine 45. bölümden itibaren dahil olmuştur. Daha önce Küçük Kadınlar, Bir Ömür Yetmez, Sevdaluk, Ruhumun Aynası, Şimdi Onlar Düşünsün gibi dizilerde oynayan Funda Güray 2016 yılında Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk dizisi oyuncuları arasında yer almıştır. 2017 yılında ise Blu Tv’de yayınlanan Türkiye’nin ilk korku, gerilim türündeki dizisi Sahipli’de rol almaktadır.