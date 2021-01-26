2021-01-26 23:35:03 Kuruluş Osman'a heyecanlandıran yeni transfer!
ATV ekranlarında çarşamba günü yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisine yeni bir isim dahil oluyor.
ATV ekranlarında çarşamba günü yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisine yeni bir isim dahil oluyor.
Diriliş Ertuğrul'un ardından ekranlara gelen dizi başarısını yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmeye devam ediyor.
Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görerek reytinglerin zirvesinde kalmayı sürdürüyor.
'Kuruluş Osman'ın 27 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek 43'üncü bölümünde, Osman Bey, Nikola'nın eline düşen yeğeni Bayhoca'yı kurtarmak için mücadele ederken, Kayı bayrağının değişmesi obada büyük tepkiyle karşılanıyor.
Kuruluş Osman'ın 27 Ocak akşamı ATV ekranında yayınlanacak yeni bölümü merakla beklenirken yeni bir ismin diziye dahil olacağı haberi hayranlarını heyecanlandırdı.
Funda Güray, Kuruluş Osman kadrosuna katıldı.
Haberi gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.
Kuruluş Osman'a katılan Funda Güray'ın şimdilik hangi rolü oynayacağı belli değil.
Sosyal medya kullanıcılarının Malhun Hatun rolünü mü oynayacağına dair sorularına Birsen Altuntaş olumsuz yanıt verirken oyuncunun hangi rolü oynayacağı merak konusu oldu.
Peki, Funda Güray kimdir? Funda Güray, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi de aldı. Çeşitli reklam ve televizyon dizilerinde rol aldı. Funda Güray Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bir çok reklam ve dizide rol alan Funda Güray Paramparça dizisine 45. bölümden itibaren dahil olmuştur. Daha önce Küçük Kadınlar, Bir Ömür Yetmez, Sevdaluk, Ruhumun Aynası, Şimdi Onlar Düşünsün gibi dizilerde oynayan Funda Güray 2016 yılında Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk dizisi oyuncuları arasında yer almıştır. 2017 yılında ise Blu Tv’de yayınlanan Türkiye’nin ilk korku, gerilim türündeki dizisi Sahipli’de rol almaktadır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23