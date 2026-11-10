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Fenerbahçe otobüsüne saldırıda hesap vakti: 5 zanlı için istenen ceza belli oldu

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Fenerbahçe otobüsüne saldırıda hesap vakti: 5 zanlı için istenen ceza belli oldu

Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon’da düzenlenen ve 39 kişinin canına kasteden alçak silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 2’si tutuklu 5 şüphelinin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. Türk sporuna ve devletin huzuruna kurşun sıkanların kirli hesabı mahkeme salonunda görülecek.

#1
Foto - Fenerbahçe otobüsüne saldırıda hesap vakti: 5 zanlı için istenen ceza belli oldu

Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. 2'si tutuklu 5 şüpheli, 14 yıldan 21 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.

#2
Foto - Fenerbahçe otobüsüne saldırıda hesap vakti: 5 zanlı için istenen ceza belli oldu

2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

#3
Foto - Fenerbahçe otobüsüne saldırıda hesap vakti: 5 zanlı için istenen ceza belli oldu

İddianamede, 2'si tutuklu 5 şüpheli için "39 kişiye yönelik müştereken tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis talep ediliyor.

#4
Foto - Fenerbahçe otobüsüne saldırıda hesap vakti: 5 zanlı için istenen ceza belli oldu

Ayrıca, mala zarar verme suçundan da cezalandırılmaları talep edildi.

#5
Foto - Fenerbahçe otobüsüne saldırıda hesap vakti: 5 zanlı için istenen ceza belli oldu

İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtığı belirtildi

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