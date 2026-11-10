Fenerbahçe otobüsüne saldırıda hesap vakti: 5 zanlı için istenen ceza belli oldu
Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon’da düzenlenen ve 39 kişinin canına kasteden alçak silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 2’si tutuklu 5 şüphelinin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. Türk sporuna ve devletin huzuruna kurşun sıkanların kirli hesabı mahkeme salonunda görülecek.