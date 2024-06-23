Küresel gıda krizine ek paket! Bakan Yumaklı açıkladı: Tüm tedbirler alınacak

"TÜRKİYE'Yİ TARIMSAL ÜRETİMDE DÜNYANIN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun önümüzdeki 4 yıllık çalışmalarının derlendiği stratejik planının ön yazısında, yeni dönemi sürdürülebilirlik, verimlilik, kayıtlılık ve kalite olmak üzere 4 ana hedef üzerine inşa edeceklerini belirterek, "Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılaya sahip ülkesi konumunda yer alan Türkiye'yi tarımsal üretimde dünyanın parlayan yıldızı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Günümüz dünyasının yeni üretim normallerini çalışkan Türk çiftçisi ile yazacak, Türkiye Yüzyılı'nı üretim ve üreticinin yüzyılı yapacağız" dedi. Bugün gıdada kendine yeten konumda olan Türkiye'nin 30'dan fazla üründe dünyanın en çok üretim yapan ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını belirten Yumaklı, diğer taraftan 205 ülkeye 1982 farklı tarım ürününü ihraç eder konuma yükseldiğini kaydetti. Yumaklı, "Türkiye, tarımda gerek ihracat kapasitesi ve inovasyon çalışmaları gerekse yurtiçi ve yurtdışındaki girişimlerle küresel konumunu güçlendiren TMO da görev alanına giren ürünlerle ilgili çalışmalarını başarıyla yürütmektedir" dedi.