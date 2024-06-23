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Küresel gıda krizine ek paket! Bakan Yumaklı açıkladı: Tüm tedbirler alınacak

2024-06-23 10:24:36
Küresel gıda krizine ek paket! Bakan Yumaklı açıkladı: Tüm tedbirler alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'yi tarımsal üretimde dünyanın parlayan yıldızı haline getirmek için çalışacaklarını vurgulayarak, "1.5 milyon ton buğday, 250 bin ton arpa, 150 bin ton mısır, 50 bin ton çetlik stoklanacak" ifadelerini kullandı.

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Foto - Küresel gıda krizine ek paket! Bakan Yumaklı açıkladı: Tüm tedbirler alınacak

Türkiye hem yaşanan küresel iklim krizi hem de devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaz aylarında yaşanması muhtemel gıda krizlerinin önüne geçebilmek için stok miktarlarını artırma kararı aldı.

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Foto - Küresel gıda krizine ek paket! Bakan Yumaklı açıkladı: Tüm tedbirler alınacak

'TÜRKİYE STOK MİKTARLARINI ARTIRMA KARARI ALDI' Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), öngörülemeyen durumlar için yıllık en az 1.5 milyon ton buğday, 250 bin ton arpa, 150 bin ton mısır, 50 bin ton çeltik stoklayacak. Kurum, gıda stoğu çalışması için 5 milyar TL harcayacak. Küresel iklim değişikliği ve bunun yanı sıra küresel iki tahıl ambarı konumunda olan Rusya ve Ukrayna'da devam eden savaşın gıdaya olası etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen Türkiye stok miktarlarını artırma kararı aldı.

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Foto - Küresel gıda krizine ek paket! Bakan Yumaklı açıkladı: Tüm tedbirler alınacak

"TÜRKİYE'Yİ TARIMSAL ÜRETİMDE DÜNYANIN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun önümüzdeki 4 yıllık çalışmalarının derlendiği stratejik planının ön yazısında, yeni dönemi sürdürülebilirlik, verimlilik, kayıtlılık ve kalite olmak üzere 4 ana hedef üzerine inşa edeceklerini belirterek, "Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılaya sahip ülkesi konumunda yer alan Türkiye'yi tarımsal üretimde dünyanın parlayan yıldızı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Günümüz dünyasının yeni üretim normallerini çalışkan Türk çiftçisi ile yazacak, Türkiye Yüzyılı'nı üretim ve üreticinin yüzyılı yapacağız" dedi. Bugün gıdada kendine yeten konumda olan Türkiye'nin 30'dan fazla üründe dünyanın en çok üretim yapan ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını belirten Yumaklı, diğer taraftan 205 ülkeye 1982 farklı tarım ürününü ihraç eder konuma yükseldiğini kaydetti. Yumaklı, "Türkiye, tarımda gerek ihracat kapasitesi ve inovasyon çalışmaları gerekse yurtiçi ve yurtdışındaki girişimlerle küresel konumunu güçlendiren TMO da görev alanına giren ürünlerle ilgili çalışmalarını başarıyla yürütmektedir" dedi.

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Foto - Küresel gıda krizine ek paket! Bakan Yumaklı açıkladı: Tüm tedbirler alınacak

TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise daha önce temel gıda ürünlerine yönelik başlattıkları un ve yem regülasyonu çalışmalarından olumlu sonuçlar alarak söz konusu ürünlerde piyasa istikrarını sağladıklarını belirterek, "2022 şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında tüm ülkelerce ürün stoklama yoluna gidilmiştir. Bu süreçte TMO gerekli tüm önlemleri almış, gıda arz ve güvenliği noktasında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Ülkemiz, tahıl koridorunun oluşturulması arabuluculuk görevini de üstlenerek süreçte etkin bir rol oynamıştır" açıklamasında bulundu.

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