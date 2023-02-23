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Yaşam
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Kumluca'nın son hali görüntülendi

2023-02-23 10:17:32
Kumluca'nın son hali görüntülendi

Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu'nun son hali havadan görüntülendi.

#1
Foto - Kumluca'nın son hali görüntülendi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler Hatay'da büyük bir yıkıcı etki bıraktı. Şehir merkezinde neredeyse sağlam bina bulunmazken çoğu bina yerle bir oldu.

#2
Foto - Kumluca'nın son hali görüntülendi

Hatay'ın en küçük ilçesi olan ve açıklanan son verilere göre nüfusu yaklaşık 14 bin kişi olan Kumlu, depremde hasar gördü.

#3
Foto - Kumluca'nın son hali görüntülendi

Bazı binalar depreme dayanamayarak yerle bir olurken çoğu binada da hasarlar olduğu görüldü. Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu havadan görüntülendi.

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