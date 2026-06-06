Avrupa'da terör devleti İsrail'e protesto

Avrupa Birliği'nin dış politikadaki tutumunu da eleştiren Bergström, AB içinde Filistin'e destek veren siyasetçiler olmasına rağmen somut adımların sürekli engellendiğini belirtti. Bergström, şunları kaydetti: "AB'nin Ukrayna'nın arkasında durup ona her türlü desteği verirken, Filistinlilerin yanında durmaması açık bir çifte standarttır. AB Parlamentosunda, Filistin'e destek verilmesini ve ticari anlaşmaların askıya alınmasını talep eden birçok siyasetçi var ancak bu kararlar, bir türlü oylamadan geçemiyor. Sürekli olarak bu süreci frenleyen, engelleyen ülkelerin arkasında bazı çıkar ilişkileri ve finansal bağlar olduğunu düşünmemek elde değil. Küresel güçlerin bu hukuksuz ortaklıklarına karşı Çin, Afrika Birliği ve AB'nin daha net bir duruş sergilemesi gerekiyor."