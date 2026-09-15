Kritik yol haritası ve beklenen karar sonunda belli oldu!Mansur Yavaş’tan sürpriz AK Parti ve istifa hamlesi

CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine yönelik merakla beklenen yol haritası netleşti. İddialara göre AK Parti'ye katılmayı kesinlikle düşünmeyen ve Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye de mesafeli duran Yavaş, bir süre daha CHP'de kalmayı sürdürecek. Ancak parti yönetiminden "aidiyet" baskısının sürmesi ve net bir taraf seçmesinin istenmesi durumunda, Yavaş'ın istifa ederek bağımsız kalma seçeneğini masada tuttuğu belirtiliyor.