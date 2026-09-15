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Kritik yol haritası ve beklenen karar sonunda belli oldu!Mansur Yavaş’tan sürpriz AK Parti ve istifa hamlesi

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Kritik yol haritası ve beklenen karar sonunda belli oldu!Mansur Yavaş’tan sürpriz AK Parti ve istifa hamlesi

CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine yönelik merakla beklenen yol haritası netleşti. İddialara göre AK Parti'ye katılmayı kesinlikle düşünmeyen ve Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye de mesafeli duran Yavaş, bir süre daha CHP'de kalmayı sürdürecek. Ancak parti yönetiminden "aidiyet" baskısının sürmesi ve net bir taraf seçmesinin istenmesi durumunda, Yavaş'ın istifa ederek bağımsız kalma seçeneğini masada tuttuğu belirtiliyor.

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Foto - Kritik yol haritası ve beklenen karar sonunda belli oldu!Mansur Yavaş’tan sürpriz AK Parti ve istifa hamlesi

İddiaya göre Yavaş, AK Parti’ye katılmayı asla düşünmüyor. Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu YENİ Parti’ye de katılmama kararı alan Yavaş, bir süre daha CHP’de kalacak. Yavaş, CHP’li yöneticilerin “Tavrını göster” diye ısrar etmeleri halinde bir seçenek olarak istifa edip bağımsız kalmayı düşünüyor.

#2
Foto - Kritik yol haritası ve beklenen karar sonunda belli oldu!Mansur Yavaş’tan sürpriz AK Parti ve istifa hamlesi

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre CHP ve YENİ Parti tartışmalarına dair “Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır” açıklamasını yapan Yavaş’a yönelik CHP yönetiminin “aidiyet” beklentisi sürüyor. Parti kurmayları tarafsız tutumun uzun vadede sürdürülebilir olmadığı görüşünde. CHP’de bazı isimler, “Taraf olmayan bertaraf olur” değerlendirmesiyle Yavaş’ın tercih yapması gerektiğini belirtiyor.

#3
Foto - Kritik yol haritası ve beklenen karar sonunda belli oldu!Mansur Yavaş’tan sürpriz AK Parti ve istifa hamlesi

Ancak CHP içerisinde Yavaş’a yönelik “aidiyet” ısrarının doğru olmadığı görüşünü savunan kurmaylar da var. Yavaş’ın Ankara’da yüzde 60’a yakın oy almasının yalnızca CHP seçmeninin desteğiyle açıklanamayacağını vurgulayan kurmaylar, “Mansur Bey’den bugün hemen bir taraf seçmesini beklememek gerekir. O oy sadece CHP’nin oyu değildi. Bağımsız kalmayı tercih etse bile kendisini eleştirmemek gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

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Foto - Kritik yol haritası ve beklenen karar sonunda belli oldu!Mansur Yavaş’tan sürpriz AK Parti ve istifa hamlesi

CHP’nin 25-27 Eylül’de gerçekleştirilecek kampının hemen ardından belediye başkanları toplantısı yapılacak. CHP’li bazı yöneticiler Yavaş’ın toplantı öncesinde tavrını netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

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