  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı Türk silahları Avrupa’yı titretiyor! Polonya ile atılan tarihi imzalar savunma arenasında depreme yol açtı Altında seri düşüş! Akın Gürlek paylaştı! Uyuşturucu Baronu İstanbul’da yakalandı Dünyayı sarsacak ortaklık! Türk savunma devi Japonya’yı arkasına alıp oyunu yeniden kuruyor Dolar yeni zirvesine yerleşti Anadolu’nun 4 bin yıllık sırrı ortaya çıktı! Hitit kabından Ankara’ya özgü tohumlar çıktı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı

Asya coğrafyasından gelen son dakika sızıntıları, Kazakistan'ın hava gücünü katlamak üzere Rus yapımı 18 adet gelişmiş Su-35 savaş uçağını envanterine katmak için düğmeye bastığını ortaya koydu. 4++ nesil ağır sınıf bu uçakların sunduğu üstün radar yetenekleri ve uzun menzilli mühimmat kapasitesi, bölgedeki tüm hava hakimiyeti dengelerini anında değiştirecek güçte. Henüz resmi bir imza atılmamış olsa da, bu devasa tedarik planının hayata geçmesi halinde Astana yönetimi hava savunmasında çığır açacak.

#1
Foto - Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı

Kazakistan'ın hava gücünü güçlendirmek amacıyla Rusya'dan 18 adet Su-35 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Asya basınında gündeme gelen iddia, Astana'nın Rus yapımı savaş uçaklarına yönelik ilgisini yeniden tartışmaya açtı. Kazakistan'ın Rusya'dan yeni Su-35 savaş uçağı alımını değerlendirdiği iddiası savunma gündemine damga vurdu. Asya basınında yer alan haberlere göre Astana'nın 18 adet Su-35 savaş uçağı ile hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırmayı değerlendirdiği ileri sürüldü.

#2
Foto - Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı

Ancak söz konusu 18 uçaklık iddianın şu aşamada resmi bir anlaşmaya dönüştüğüne ilişkin herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Bu nedenle Kazakistan'ın kesin olarak 18 Su-35 savaş uçağı satın alacağı yönünde bir değerlendirme yapmak için henüz erken. Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, Su-27 ailesinin geliştirilmiş türevlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çift motorlu ve ağır sınıfta yer alan uçak, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra hava-yer görevlerinde de kullanılabiliyor.

#3
Foto - Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı

Su-35 savaş uçağı, gelişmiş radar sistemi, yüksek manevra kabiliyeti ve uzun menzilli mühimmat kullanabilmesiyle Rusya'nın en önemli 4++ nesil savaş uçakları arasında gösteriliyor. Rusya'nın Birleşik Uçak Şirketi, Ağustos 2026'da Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne yeni bir Su-35 savaş uçağı partisinin teslim edildiğini duyurdu. Ancak teslim edilen uçakların sayısı açıklanmadı. Bu gelişme, Rusya'nın Su-35 üretim ve teslimat faaliyetlerinin halen devam ettiğini ortaya koydu.

#4
Foto - Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı

Kazakistan'ın Rus yapımı savaş uçaklarına ilgisi yeni değil. Astana, son yıllarda hava kuvvetlerinin modernizasyonunda Rusya merkezli platformlara önemli ölçüde yer verdi. Açık kaynaklarda Kazakistan'ın Rusya'dan Su-30SM savaş uçağı tedarik ettiği ve yeni partilerle filosunu genişlettiği belirtiliyor. Akademik bir çalışmada da Kazakistan'ın 2014 sonrasında 24 adet Su-30MK savaş uçağı ithal ettiği ve hava gücünü güçlendirmeye yöneldiği aktarılıyor.

#5
Foto - Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı

Bu nedenle 18 adet Su-35 savaş uçağı iddiası gerçekleşirse, Kazakistan açısından mevcut Rus menşeli savaş uçağı filosunun daha üst seviyede bir platformla güçlendirilmesi anlamına gelebilir. Kazakistan'ın gerçekten 18 adet Su-35 savaş uçağı tedarik etmesi halinde, ülkenin hava gücündeki ağır savaş uçağı kapasitesinin önemli ölçüde artması beklenebilir. Özellikle uzun menzilli hava-hava mühimmatları, gelişmiş radar kabiliyeti ve yüksek manevra performansı, Su-35 savaş uçağını bölgedeki hava gücü açısından dikkat çekici bir platform haline getiriyor.

#6
Foto - Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı

Bununla birlikte Kazakistan'ın savunma politikasında yalnızca Rusya merkezli tedariklerin değil, farklı ülkelerden teknoloji ve platform seçeneklerinin de değerlendirildiği bir dönem yaşanıyor. Dolayısıyla 18 adet Su-35 savaş uçağı iddiasının önümüzdeki dönemde resmi açıklamalarla desteklenip desteklenmeyeceği önem taşıyor. Şimdilik 18 adet Su-35 savaş uçağı konusunda ortada resmi olarak imzalanmış bir sözleşme bulunmuyor. İddianın doğrulanması halinde Kazakistan'ın hava gücü modernizasyonunda dikkat çeken yeni bir sayfa açılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'yi karıştıracak İzmir iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi katılıyor?
Gündem

CHP'yi karıştıracak İzmir iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi katılıyor?

İzmir siyasetinde dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi gelece..
İsrail’den Ankara’ya sürpriz hamle! Netanyahu sonrasının ilk adımı mı?
Gündem

İsrail’den Ankara’ya sürpriz hamle! Netanyahu sonrasının ilk adımı mı?

Türkiye ile ilişkilerin Gazze ve Suriye başlıklarında son yılların en gergin dönemlerinden geçtiği bir süreçte İsrail’den dikkat çeken Ankar..
Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu
Aktüel

Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu

Adana Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası mevkisinde orman yangını çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına al..
İran füzeleri ABD’nin hava gücünü vurdu! A-10 kanatsız kaldı, 8 F-15 hasar gördü
Gündem

İran füzeleri ABD’nin hava gücünü vurdu! A-10 kanatsız kaldı, 8 F-15 hasar gördü

İran’ın, ABD’nin petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Ürdün’de ABD güçlerinin kullandığı hava üssüne düzenlediği füze ..
Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar
Gündem

Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar

Doğu Akdeniz’de askeri dengeleri ve diplomatik kartları sil baştan dağıtan Ankara-Kahire hattındaki yakınlaşma, savunma sanayisinde dev bir ..
Pakistan Yemen savaşına mı giriyor? Mekke İttifakı için kritik açıklama geldi
Gündem

Pakistan Yemen savaşına mı giriyor? Mekke İttifakı için kritik açıklama geldi

Yemen’deki çatışmaların Suudi Arabistan’a sıçrama ihtimali gözleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23