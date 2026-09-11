Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı
Asya coğrafyasından gelen son dakika sızıntıları, Kazakistan'ın hava gücünü katlamak üzere Rus yapımı 18 adet gelişmiş Su-35 savaş uçağını envanterine katmak için düğmeye bastığını ortaya koydu. 4++ nesil ağır sınıf bu uçakların sunduğu üstün radar yetenekleri ve uzun menzilli mühimmat kapasitesi, bölgedeki tüm hava hakimiyeti dengelerini anında değiştirecek güçte. Henüz resmi bir imza atılmamış olsa da, bu devasa tedarik planının hayata geçmesi halinde Astana yönetimi hava savunmasında çığır açacak.