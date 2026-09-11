Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı

Ancak söz konusu 18 uçaklık iddianın şu aşamada resmi bir anlaşmaya dönüştüğüne ilişkin herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Bu nedenle Kazakistan'ın kesin olarak 18 Su-35 savaş uçağı satın alacağı yönünde bir değerlendirme yapmak için henüz erken. Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, Su-27 ailesinin geliştirilmiş türevlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çift motorlu ve ağır sınıfta yer alan uçak, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra hava-yer görevlerinde de kullanılabiliyor.