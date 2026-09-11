Türk silahları Avrupa’yı titretiyor! Polonya ile atılan tarihi imzalar savunma arenasında depreme yol açtı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Polonya'nın dev savunma grubu PGZ ile masaya oturarak Avrupa hava savunma mimarisini kökten değiştirecek devasa bir mutabakata imza attı. Yakın menzilli hava savunma sistemleri ile kinetik olmayan mühimmat teknolojilerinin entegrasyonunu hedefleyen bu stratejik iş birliği, Türk yapımı TOLGA sisteminin Avrupa'daki gücünü tescilledi. İki ülkenin ortak geliştireceği bu yenilikçi çözümler, sadece yerel pazarın değil küresel ihracat dengelerinin de ortasına bomba gibi düştü.