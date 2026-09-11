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Türk silahları Avrupa’yı titretiyor! Polonya ile atılan tarihi imzalar savunma arenasında depreme yol açtı

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Türk silahları Avrupa’yı titretiyor! Polonya ile atılan tarihi imzalar savunma arenasında depreme yol açtı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Polonya'nın dev savunma grubu PGZ ile masaya oturarak Avrupa hava savunma mimarisini kökten değiştirecek devasa bir mutabakata imza attı. Yakın menzilli hava savunma sistemleri ile kinetik olmayan mühimmat teknolojilerinin entegrasyonunu hedefleyen bu stratejik iş birliği, Türk yapımı TOLGA sisteminin Avrupa'daki gücünü tescilledi. İki ülkenin ortak geliştireceği bu yenilikçi çözümler, sadece yerel pazarın değil küresel ihracat dengelerinin de ortasına bomba gibi düştü.

#1
Foto - Türk silahları Avrupa’yı titretiyor! Polonya ile atılan tarihi imzalar savunma arenasında depreme yol açtı

MKE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen 34. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO kapsamında, MKE ile kamu iştiraki savunma sanayii grubu PGZ arasında hava savunma sistemleri alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptına imza atıldı. Mutabakat kapsamında şirketler, yakın menzilli hava savunma sistemlerinin entegrasyonu ve kinetik olmayan sistemlere (mühimmata ihtiyaç duymayan müdahale sistemleri) yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

#2
Foto - Türk silahları Avrupa’yı titretiyor! Polonya ile atılan tarihi imzalar savunma arenasında depreme yol açtı

İşbirliğiyle tarafların mevcut hava savunma sistemlerindeki kabiliyet boşluklarının giderilmesi ve farklı sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Mutabakat Türkiye ve Polonya pazarlarının yanı sıra potansiyel ihracat pazarlarını da kapsıyor. Taraflar hava savunma alanındaki mevcut kabiliyetlerini farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ortak çözümler geliştirmek amacıyla bir araya getirecek.

#3
Foto - Türk silahları Avrupa’yı titretiyor! Polonya ile atılan tarihi imzalar savunma arenasında depreme yol açtı

PGZ ile imzalanan mutabakat zaptı, MKE'nin TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi kapsamında Avrupa'da gerçekleştirdiği ikinci ülke işbirliği oldu. MKE, 2026 yılında Macaristan merkezli HT Division ile TOLGA sisteminin insansız kara araçlarına entegrasyonuna yönelik mutabakat zaptı imzalamıştı. Bu işbirliği kapsamında TOLGA'nın 20 mm silah sistemi, HT Division tarafından geliştirilen 6x6 KATICA insansız kara aracına entegre edildi. Söz konusu entegrasyon, 15-19 Haziran tarihleri arasında Paris'te düzenlenen EUROSATORY 2026 kapsamında duyuruldu.

#4
Foto - Türk silahları Avrupa’yı titretiyor! Polonya ile atılan tarihi imzalar savunma arenasında depreme yol açtı

MKE, PGZ ile imzaladığı yeni mutabakatla birlikte TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi kapsamında Avrupa'daki işbirliği ağını Polonya ile genişletti. Öte yandan, MKE bu yıl 34'üncü kez Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen Doğu Avrupa'nın önde gelen savunma sanayii organizasyonlarından MSPO'da hava savunma sistemlerinden kara sistemlerine ve mühimmat çözümlerine kadar farklı ürün ve kabiliyetlerini uluslararası heyetlerin ve sektör profesyonellerinin ziyaretine sunuyor.

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