Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki hamleleri Yunan başkentinde soğuk rüzgarlar estirirken, yerli basında çıkan itiraflar Atina'daki çaresizliği gözler önüne serdi. Trablus ile bağlarını korurken Bingazi ve Kahire hatlarında da stratejik kanallar açan Ankara, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı tamamen köşeye sıkıştıran yeni bir jeopolitik üçgen inşa etti. Bölgedeki tüm dengeleri tek başına lehine çeviren Türkiye'nin bu hamlesi, Yunanistan'ın yıllardır kurduğu tüm diplomatik ve askeri hayalleri tarihe gömdü.