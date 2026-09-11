  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gökyüzünün yeni efendisi gümbür gümbür geliyor! 18 adet canavar savaş uçağı için prizma resmen kapandı Savaş jetleriyle tanker füzelenip ateşe verilmiş! Denizin içine 10 bin ton deterjan döktüler Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı Evin bahçesinde kuyu kazan işçiler köşeyi döndü! Toprağın altından tam 503 kiloluk servet fışkırdı Türk silahları Avrupa’yı titretiyor! Polonya ile atılan tarihi imzalar savunma arenasında depreme yol açtı Altında seri düşüş! Akın Gürlek paylaştı! Uyuşturucu Baronu İstanbul’da yakalandı Dünyayı sarsacak ortaklık! Türk savunma devi Japonya’yı arkasına alıp oyunu yeniden kuruyor Dolar yeni zirvesine yerleşti Anadolu’nun 4 bin yıllık sırrı ortaya çıktı! Hitit kabından Ankara’ya özgü tohumlar çıktı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki hamleleri Yunan başkentinde soğuk rüzgarlar estirirken, yerli basında çıkan itiraflar Atina'daki çaresizliği gözler önüne serdi. Trablus ile bağlarını korurken Bingazi ve Kahire hatlarında da stratejik kanallar açan Ankara, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı tamamen köşeye sıkıştıran yeni bir jeopolitik üçgen inşa etti. Bölgedeki tüm dengeleri tek başına lehine çeviren Türkiye'nin bu hamlesi, Yunanistan'ın yıllardır kurduğu tüm diplomatik ve askeri hayalleri tarihe gömdü.

#1
Foto - Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki politikaları komşu coğrafyalarda gündem olmaya devam ediyor. Ankara'nın attığı adımları yakından takip eden komşu ülke Yunanistan'ın medya kuruluşları Türkiye'nin bölgesel hamlelerini yeniden yakın markaja aldı. Yunanistan merkezli yayın organı Capital.gr'de George Koutsoumis imzasıyla yayımlanan "Oyunun kuralları değişiyor: Yunanistan için riskler neler?" başlıklı analiz haberde Türkiye'nin Trablus'la mevcut ilişkilerini korurken Bingazi'ye de açılmasının ve Mısır'la Libya konusunda işlevsel bir kanal geliştirmesinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini yazdı.

#2
Foto - Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı

Ankara'nın Libya politikasında ortaya koyduğu yeni tabloya dikkat çeken George Koutsoumis, Türkiye'nin artık Libya'daki gelişmeleri tek bir merkez üzerinden takip eden değil, ülkenin farklı siyasi ve askeri aktörleriyle aynı anda temas kurabilen güçlü bir bölgesel aktör konumunda olduğunu belirtti. Türkiye'den Libya'ya yönelik gerçekleştirilen ziyaretlere özellikle dikkat çekilen anali haberde, Koutsoumis'in "Tüm bu ziyaretler Ankara'nın Libya'daki diplomatik hareket ve etki alanını genişlettiğini ortaya koydu. Türkiye, Trablus yönetimiyle ilişkilerini ve mevcut anlaşmalarını korurken aynı zamanda Bingazi'deki siyasi ve askeri aktörlerle de doğrudan iletişim kanalları oluşturuyor." dediği aktarıldı.

#3
Foto - Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı

Yunan analist Koutsoumis, yıllardır Atina'nın lehine olması umulan unsurlardan birinin Ankara ile Kahire arasında anlaşmazlık olduğunu ancak son dönemde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin olumlu havada seyrettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin çevresindeki coğrafyalarda iletişimi sürekli açık tutuğuna dikkati çeken analist, "Türkiye'nin Bingazi'yle doğrudan temas kurması da bu tabloyu değiştirmeye başladı. Böylece Türkiye, Libya'nın hem batısında hem doğusunda iletişim kanallarını açık tutabilen bir konuma yükseliyor. Atina'nın tüm hesapları ise bozuluyor." dedi.

#4
Foto - Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı

Ülkesinin üç temel önceliğinin olduğunu söyleyen Koutsoumis açıklamasında, "İlk sırada, Türkiye-Mısır ilişkilerinin seyrinden bağımsız olarak Kahire ile stratejik ilişkimizin korunması geliyor. İkinci öncelik, hem Trablus hem de Bingazi'deki Yunan varlığının güçlendirilmesi gerek. Üçüncü sırada ise Yunanistan-Libya sınır belirleme sürecinin hızlandırılması bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı

Bölgedeki hareketliliğe ilişkin değerlendirmesinin son bölümünde Koutsoumis, Atina açısından dikkat çekici bir tablo çizdi. Yunan analist, Türkiye'nin bölgesel hamleleriyle şekillenen yeni denklem için "Yunanistan'ı kuşatan yeni Ankara-Bingazi-Kahire üçgeni" tanımlamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu’ndan İmamoğlu hakkında sert sözler! Cumhurbaşkanı seçilse nasıl kurtulacaktınız"
Gündem

Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu’ndan İmamoğlu hakkında sert sözler! Cumhurbaşkanı seçilse nasıl kurtulacaktınız”

Merkez solun önemli isimlerinden Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çapoğlu, İmamoğlu’n..
Çok konuşulacak sözler! Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı
Dünya

Çok konuşulacak sözler! Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la süren savaşın sona ermesi için Kasım 2026 ara seçimlerini işaret etti...
Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler
Gündem

Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler

İstanbul’da görülen “Mehmet Akif Suç Örgütü” davasının ilk duruşmasında müştekilerin uyuşturucu kullanımı ve cinsel ilişkilere ilişkin ifade..
İstanbul sularında orkinos sürprizi! "Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar"
Yaşam

İstanbul sularında orkinos sürprizi! “Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar”

Haliç, İstanbul Boğazı ve İzmit Körfezi’nde yeniden görülmeye başlayan mavi yüzgeçli orkinoslar dikkat çekti. Uzmanlara göre bu görüntüler, ..
Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar
Gündem

Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar

Doğu Akdeniz’de askeri dengeleri ve diplomatik kartları sil baştan dağıtan Ankara-Kahire hattındaki yakınlaşma, savunma sanayisinde dev bir ..
Beştepe buluşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! Yavaş, Erdoğan'ın kapısını bunlar için çalmış
Gündem

Beştepe buluşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! Yavaş, Erdoğan'ın kapısını bunlar için çalmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş arasındaki dikkat çeken Beştepe görüşmesinin gündemi netleşti. CHP’den ayrılacağı yönünd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23