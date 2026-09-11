Yunanistan’ın tüm planlarını suya düşüren gelişme: Türkiye, Akdeniz’i bu yeni üçgenle kuşattı

Yunan analist Koutsoumis, yıllardır Atina'nın lehine olması umulan unsurlardan birinin Ankara ile Kahire arasında anlaşmazlık olduğunu ancak son dönemde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin olumlu havada seyrettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin çevresindeki coğrafyalarda iletişimi sürekli açık tutuğuna dikkati çeken analist, "Türkiye'nin Bingazi'yle doğrudan temas kurması da bu tabloyu değiştirmeye başladı. Böylece Türkiye, Libya'nın hem batısında hem doğusunda iletişim kanallarını açık tutabilen bir konuma yükseliyor. Atina'nın tüm hesapları ise bozuluyor." dedi.