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Devlete kafa tutunca hemen paketlenmişti! Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama

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Devlete kafa tutunca hemen paketlenmişti! Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın yaklaşık bir ay önce iş yerine çökmeye çalıştığını öne sürdü. Elinde mesaj ve yazışma kayıtları bulunduğunu belirten Aydın, "Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer" dedi. Tançalan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanırken, eşi Çağla Öz de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Foto - Devlete kafa tutunca hemen paketlenmişti! Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama

"Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aydın, Tançalan ile yaklaşık bir ay önce yaşadığını belirttiği olayı anlatarak iş yerine yönelik bir çökme girişimi olduğunu öne sürdü.

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Foto - Devlete kafa tutunca hemen paketlenmişti! Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama

Aydın, yaşananlara ilişkin mesaj ve yazışma kayıtlarının da elinde bulunduğunu söyledi. Vanlı Kara Haydar'dan isim vermeden söz etmeye başlayan Muhammet Aydın, "Şimdi bir tane arkadaş var. Kabadayı... Mafyamsı işte. Tutuklanmış hatta yakın tarihte" ifadelerini kullandı.

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Foto - Devlete kafa tutunca hemen paketlenmişti! Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama

Ardından yaklaşık bir ay önce yaşadığını söylediği olayı anlatan Aydın, söz konusu kişinin kendisine yönelik girişimini "yersen" ifadesiyle anlattı. Aydın, "Şimdi bu arkadaşla alakalı bir ay önce yaşadığım bir hikaye var. Bu arkadaş bana 'yersen' yaptı. Tabii ki yemedim. Şimdi mesajlar, yazışma kayıtları var" dedi. Aydın'ın sözlerine göre olayla ilgili mesaj ve yazışmalar halen elinde bulunuyor. Ancak Aydın, söz konusu kayıtlarla yetkili makamlara başvurarak şikayetçi olmadığını belirtti.

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Foto - Devlete kafa tutunca hemen paketlenmişti! Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama

Şikayetçi olması halinde Tançalan hakkında yeni bir dosya açılabileceğini savunan Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer. Ama bende de bir huy var; bana böyle çökme maksadıyla gelen salak, asalak tipleri şikayet etmeyi çok sevmiyorum. Ya zaman kaybı çünkü, ciddiye almıyorum onları." Aydın, devletin gerekli adımları atacağına inandığını belirterek açıklamasının devamında, "Yoksa devletimiz her zaman 18 yaşında. Söylediğim dakika bir dosyası daha olur, çıkamaz" diye konuştu. Muhammet Aydın'ın açıklamalarında, Tançalan'ın iş yerine çökmeye çalıştığı yönündeki suçlamasının yanı sıra olayla ilgili olduğunu söylediği mesaj ve yazışma kayıtlarının bulunduğunu belirtmesi dikkat çekti.

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