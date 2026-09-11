Devlete kafa tutunca hemen paketlenmişti! Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama

Şikayetçi olması halinde Tançalan hakkında yeni bir dosya açılabileceğini savunan Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer. Ama bende de bir huy var; bana böyle çökme maksadıyla gelen salak, asalak tipleri şikayet etmeyi çok sevmiyorum. Ya zaman kaybı çünkü, ciddiye almıyorum onları." Aydın, devletin gerekli adımları atacağına inandığını belirterek açıklamasının devamında, "Yoksa devletimiz her zaman 18 yaşında. Söylediğim dakika bir dosyası daha olur, çıkamaz" diye konuştu. Muhammet Aydın'ın açıklamalarında, Tançalan'ın iş yerine çökmeye çalıştığı yönündeki suçlamasının yanı sıra olayla ilgili olduğunu söylediği mesaj ve yazışma kayıtlarının bulunduğunu belirtmesi dikkat çekti.