Devlete kafa tutunca hemen paketlenmişti! Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın yaklaşık bir ay önce iş yerine çökmeye çalıştığını öne sürdü. Elinde mesaj ve yazışma kayıtları bulunduğunu belirten Aydın, "Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer" dedi. Tançalan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanırken, eşi Çağla Öz de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.