Konuyla alakalı konuşan Ali Armağan, "Öncelikle yıllardır beklediğimiz bu an için çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Milli takımımıza destek için biz de dev bir ay yıldız çizdik tarlamıza. Avustralya ile olan maçımızda milli takımımıza başarılar diliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Dualarımızla, desteğimizle yanlarındayız. İnşallah kazanacağız. Burası 12 dönüm. 12 dönümlük bir araziye çizdik. Yukarıdan görüneceğini düşünüyoruz. Belli olmaz, belki uçak geçer gözükür. Umarım moral olur, destek olur. Milli takımımızın yanındayız. Yılları hatırlıyoruz tabii çok heyecanlıydık biraz daha küçüktük. Bizim için, yani bütün Türkiye için ayrı bir heyecandı. Yine aynı heyecanı yaşayacağımıza inanıyorum. İnşallah aslanlar bu sefer kupayı alacak. Ay yıldızı çizerken kazayağı ile çizdik. Önceden bir yürüdük, iz yaptık. Ona göre planlayıp güzel bir şekilde çizmeye çalıştık. İnşallah güzel olmuştur. Destekçim, benim en büyük destekçim. Fikrin sahibi de odur. Galiba bir yerde görmüş, biz de dedik yapalım. Onun için biz de öyle bir şey denemek istedik" dedi.