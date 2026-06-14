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Foto - Kızının isteğini kırmadı! Milli Takım için tarlasına dev ay-yıldız çizdi

Eskişehir’de bir çiftçi, A Milli Futbol Takımı’na desteğini tarlasına işlediği dev ay-yıldızla gösterdi.

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Foto - Kızının isteğini kırmadı! Milli Takım için tarlasına dev ay-yıldız çizdi

Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılık ile çiftçilik yapan 37 yaşındaki Ali Armağan, kızının sosyal medyadan görüp babasından yapmasını istediği ay-yıldızı tarlasına çizmek için kolları sıvadı. Eskişehirli çiftçi, 24 yıl aradan sonra Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan, A Milli Futbol Takımı'na desteğini böyle göstermek için 12 dönümlük tarım arazisine traktörü ile ay-yıldız çizdi. Yaklaşık bir saatlik uğraş sonucunda traktörün ardına taktığı tırmık ile ay ve yıldızı toprağa işleyen Armağan’a 10 yaşındaki kızı Ayşe Yaren, eşlik etti. Ali Armağan ve kızı Ayşe Yaren tarlalarına çizdikleri ay ve yıldızın A Milli Futbol Takımı'na turnuvada şans getirmesini diledi.

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Foto - Kızının isteğini kırmadı! Milli Takım için tarlasına dev ay-yıldız çizdi

Konuyla alakalı konuşan Ali Armağan, "Öncelikle yıllardır beklediğimiz bu an için çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Milli takımımıza destek için biz de dev bir ay yıldız çizdik tarlamıza. Avustralya ile olan maçımızda milli takımımıza başarılar diliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Dualarımızla, desteğimizle yanlarındayız. İnşallah kazanacağız. Burası 12 dönüm. 12 dönümlük bir araziye çizdik. Yukarıdan görüneceğini düşünüyoruz. Belli olmaz, belki uçak geçer gözükür. Umarım moral olur, destek olur. Milli takımımızın yanındayız. Yılları hatırlıyoruz tabii çok heyecanlıydık biraz daha küçüktük. Bizim için, yani bütün Türkiye için ayrı bir heyecandı. Yine aynı heyecanı yaşayacağımıza inanıyorum. İnşallah aslanlar bu sefer kupayı alacak. Ay yıldızı çizerken kazayağı ile çizdik. Önceden bir yürüdük, iz yaptık. Ona göre planlayıp güzel bir şekilde çizmeye çalıştık. İnşallah güzel olmuştur. Destekçim, benim en büyük destekçim. Fikrin sahibi de odur. Galiba bir yerde görmüş, biz de dedik yapalım. Onun için biz de öyle bir şey denemek istedik" dedi.

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Foto - Kızının isteğini kırmadı! Milli Takım için tarlasına dev ay-yıldız çizdi

Babasıyla tarlaya ay-yıldız çizen Ayşe Yaren Armağan ise, "Ben bunu sosyal medyada gördüm. Babama dedim ki, 'Destek olalım biz de yapalım.' O da beni kırmadı. Yaptık birlikte tarlada. Traktörle yaptık, kazayağıyla yaptık. Güzel oldu bayağı. Evet, ben tarla işlerini falan çok seviyorum. Hayvanları, tarla işlerini yapıyorum. Babamı izliyorum, teknik öğreniyorum. Yapıyoruz yani bunu. Babam yapıyor, ben ondan görüyorum nasıl yapılıyor. Çoğu şeyi yapıyorum ben de sürüyorum. Türkiye maçlarını izleyeceğim. Bence kazanacağız, kupayı alacağız." dedi.

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