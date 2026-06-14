Türk İHA’larıyla coşan ülkeden ezber bozan hamle! Patriot’un çeyrek fiyatına süper füze ürettiler
Ukraynalı silah üreticisi Fire Point, Batılı hava savunma sistemlerinde yaşanan tedarik ve lojistik sıkıntılarına karşı çok daha ucuz ve seri üretilebilir bir alternatif olarak tasarlanan "FP-7.x" önleme füzesinin ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. ABD yapımı Patriot PAC-3 füzelerinin birim maliyeti 3.8 milyon dolar seviyesindeyken, radar güdümlü ve ısı arayıcı başlığa sahip bu yeni yerli füzenin maliyetinin sadece 700 bin dolar olduğu açıklandı. Ortadoğu'daki gerilimler nedeniyle Batı'nın endüstriyel kapasitesinin kısıtlandığını belirten Kiev yönetimi, "Freyja" adı verilen bu yeni sistemi Avrupa genelinden topladığı parça ve radar bileşenleriyle destekleyerek 2027 yılına kadar yüzlerce adet üretmeyi hedefliyor.