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Türk İHA’larıyla coşan ülkeden ezber bozan hamle! Patriot’un çeyrek fiyatına süper füze ürettiler
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk İHA’larıyla coşan ülkeden ezber bozan hamle! Patriot’un çeyrek fiyatına süper füze ürettiler

Ukraynalı silah üreticisi Fire Point, Batılı hava savunma sistemlerinde yaşanan tedarik ve lojistik sıkıntılarına karşı çok daha ucuz ve seri üretilebilir bir alternatif olarak tasarlanan "FP-7.x" önleme füzesinin ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. ABD yapımı Patriot PAC-3 füzelerinin birim maliyeti 3.8 milyon dolar seviyesindeyken, radar güdümlü ve ısı arayıcı başlığa sahip bu yeni yerli füzenin maliyetinin sadece 700 bin dolar olduğu açıklandı. Ortadoğu'daki gerilimler nedeniyle Batı'nın endüstriyel kapasitesinin kısıtlandığını belirten Kiev yönetimi, "Freyja" adı verilen bu yeni sistemi Avrupa genelinden topladığı parça ve radar bileşenleriyle destekleyerek 2027 yılına kadar yüzlerce adet üretmeyi hedefliyor.

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Foto - Türk İHA’larıyla coşan ülkeden ezber bozan hamle! Patriot’un çeyrek fiyatına süper füze ürettiler

Ukraynalı silah üreticisi Fire Point, Batılı hava savunma sistemlerinde yaşanan tedarik sıkıntılarına karşı daha ucuz ve seri üretilebilir bir alternatif olarak tasarlanan "FP-7.x" önleme füzesinin ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Ukrayna, Rusya’nın artan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma envanterini güçlendirmek amacıyla yerli imkanlarla geliştirilen yeni bir hava savunma füzesi üretti. Ukraynalı silah üreticisi Fire Point tarafından geliştirilen ve "FP-7.x" isimli füze, bir Patriot füzesinin çeyrek fiyatına aynı güvenliği sağlıyor. Füze savar önleme füzesinin ilk uçuş testinin geçen hafta başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

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Foto - Türk İHA’larıyla coşan ülkeden ezber bozan hamle! Patriot’un çeyrek fiyatına süper füze ürettiler

ABD ve Avrupa'dan pahalı 'önleyici füzeleri' tedarik etmekte zorlanan Kiev yönetimi, bu yeni sistemi mevcut gelişmiş savunma mekanizmalarına daha düşük maliyetli bir alternatif olarak konumlandırmayı hedefliyor. Fire Point kurucu ortağı Denys Shtilierman, gerçekleştirilen ilk uçuş testinin oldukça başarılı geçtiğini belirtti. ABD yapımı Patriot PAC-3 füzelerinin birim maliyeti ABD Ordusu 2026 bütçe tahminlerine göre 3,8 milyon dolar seviyesindeyken, Ukrayna üretimi FP-7.x füzesinin maliyetinin yaklaşık 700 bin dolar olduğu açıklandı. Patriot ile benzer şekilde 25 kilometre irtifaya ulaşabilen yeni füze, balistik füze ve İHA tehditlerine karşı bir savunma kalkanı çekmek için özel olarak üretildi. Gelişmiş yer radarlarıyla yönlendirilen Patriot'ların aksine radar güdümlü olan FP-7.x, hedefi vuracağı son aşamada ısı güdümlü bir arayıcı başlık kullanıyor.

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Foto - Türk İHA’larıyla coşan ülkeden ezber bozan hamle! Patriot’un çeyrek fiyatına süper füze ürettiler

Şirket, Almanya merkezli Diehl Defence firmasından kızılötesi arayıcı başlık tedarik edilmesi durumunda Ağustos ayında günde üç adet olacak şekilde üretime başlayabileceklerini ve tamamlanmış füzelerin 2027 yılına kadar hazır hale geleceğini ifade etti. "Freyja" olarak adlandırılan hava savunma sisteminin radar, hedef tespit, komuta ve kontrol gibi diğer bileşenlerinin Avrupalı ortaklar tarafından karşılanması planlanıyor. Avrupalı ve Ukraynalı yetkililer; Fire Point firmasının radar sistemleri için Alman Hensoldt ve Thales, takip radarları için İtalyan Leonardo, komuta kontrol teknolojileri için ise Norveçli Kongsberg firmaları ile görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

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