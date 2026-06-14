Türk İHA’larıyla coşan ülkeden ezber bozan hamle! Patriot’un çeyrek fiyatına süper füze ürettiler

Şirket, Almanya merkezli Diehl Defence firmasından kızılötesi arayıcı başlık tedarik edilmesi durumunda Ağustos ayında günde üç adet olacak şekilde üretime başlayabileceklerini ve tamamlanmış füzelerin 2027 yılına kadar hazır hale geleceğini ifade etti. "Freyja" olarak adlandırılan hava savunma sisteminin radar, hedef tespit, komuta ve kontrol gibi diğer bileşenlerinin Avrupalı ortaklar tarafından karşılanması planlanıyor. Avrupalı ve Ukraynalı yetkililer; Fire Point firmasının radar sistemleri için Alman Hensoldt ve Thales, takip radarları için İtalyan Leonardo, komuta kontrol teknolojileri için ise Norveçli Kongsberg firmaları ile görüşmeler yürüttüğünü aktardı.