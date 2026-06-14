Siyasi arenada her fırsatta hükümet politikalarını eleştiren, kapalı kapılar ardında parmak sallamaktan çekinmeyen ancak iş kendi servetini büyütmeye geldiğinde hiçbir fırsatı kaçırmayan Koç Grubu, yine her taşın altından çıkma huyunu bozmadı. Ülkenin kaymağını yiyen holdinglerin başında gelen grubun finans devi Yapı Kredi, milyonlarca vatandaşı ve devasa bir nakit akışını barındıran kripto para piyasasını da ablukaya almak için resmi hamlesini yaptı. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bankaya "kripto varlık saklama kuruluşu" olarak faaliyet gösterme icazeti verdiği duyuruldu.