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Foto - Koç Grubu’ndan herkesi ters köşe yapan hamle! Her delikten çıkıyorlardı, oraya da el attılar

Siyasi arenada her fırsatta hükümet politikalarını eleştiren, kapalı kapılar ardında parmak sallamaktan çekinmeyen ancak iş kendi servetini büyütmeye geldiğinde hiçbir fırsatı kaçırmayan Koç Grubu, yine her taşın altından çıkma huyunu bozmadı. Ülkenin kaymağını yiyen holdinglerin başında gelen grubun finans devi Yapı Kredi, milyonlarca vatandaşı ve devasa bir nakit akışını barındıran kripto para piyasasını da ablukaya almak için resmi hamlesini yaptı. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bankaya "kripto varlık saklama kuruluşu" olarak faaliyet gösterme icazeti verdiği duyuruldu.

#2
Foto - Koç Grubu’ndan herkesi ters köşe yapan hamle! Her delikten çıkıyorlardı, oraya da el attılar

Piyasadaki diğer rakipleri Garanti BBVA ve Akbank'ın adımlarını sinsice izleyen Yapı Kredi, pastanın büyüklüğünü görür görmez harekete geçti. SPK’nın haftalık bülteninde de yayınlanan bu kararla birlikte banka, dijital varlıkların "kurumsal güvence" adı altında kendi kasalarında toplanması için yasal engelleri bir bir aşıyor. KAP açıklamasında yer alan, "Bankamızın kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" ifadeleri, grubun dijital finans dünyasında da yeni bir tekel kurma hazırlığında olduğunu gözler önüne serdi.

#3
Foto - Koç Grubu’ndan herkesi ters köşe yapan hamle! Her delikten çıkıyorlardı, oraya da el attılar

Ancak SPK'dan koparılan bu ilk onay, Koç Grubu'nun kripto milyarlarını hemen kasasına kilitlemesi için tek başına yeterli değil. Bankanın bu devasa pastadan resmen pay alabilmesi için mevzuatta yer alan teknik, operasyonel ve idari şartları kılıfına uydurarak nihai yetki belgesini cebine koyması gerekiyor. Bu prosedürlerin tamamlanmasının hemen ardından Yapı Kredi, "güvenli liman" imajı arkasına saklanarak milyonlarca kripto yatırımcısının varlıklarını kendi kontrolü altında toplayacak ve holdingin finans imparatorluğuna yeni bir gelir kapısı daha açmış olacak.

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