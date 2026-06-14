Otomobil devi Mercedes resmen cepheye iniyor: G serisi araçlar dronları keklik gibi avlayacak

Bu askeri savunma platformlarının, markanın ikonik arazi aracı G-Class (G-Serisi) ve ticari modeli Sprinter temel alınarak üretileceği bildirildi. Bu adım, küresel pazarda zor günler geçiren Avrupalı otomobil üreticilerinin askeri sanayiyi yeni bir çıkış kapısı olarak görmeye başladığının en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.