Otomobil devi Mercedes resmen cepheye iniyor: G serisi araçlar dronları keklik gibi avlayacak
Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan elektrikli araç talebindeki durgunluk ve Çinli rakiplerin baskısı, Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’i hızla büyüyen savunma sanayisine yönlendirdi. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda (ILA 2026) Alman girişim şirketi Tytan Technologies ile iyi niyet anlaşması imzalayan şirket, küçük İHA ve drone'ları etkisiz hale getirecek mobil hava savunma sistemleri üreteceğini duyurdu. Proje kapsamında markanın efsanevi arazi modeli G-Class ile ticari aracı Sprinter, cephe hatlarında ve kritik altyapı tesislerinde kullanılmak üzere askeri standartlarda dron savar platformlarına dönüştürülecek.