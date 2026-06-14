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Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor
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Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor

CHP'de kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınırken, Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor. Öte yandan CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri sona ererken, yerlerine Sevda Erdan Kılıç ile İnan Akgün Alp'in atanması bekleniyor.

#1
Foto - Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor.

#2
Foto - Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan kurultay tartışmalarında ilk resmi adım yarın atılacak. Özgür Özel'e yakın isimler, partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık bin delegenin imzasını CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek.

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Foto - Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor

Özel cephesi, parti tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda delegelerin talebiyle kurultayın toplanabileceğini savunuyor.

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Foto - Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise mahkeme kararının kesinleşmemesi nedeniyle olağanüstü kurultayın da yapılamayacağını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu ekibi, genel başkanlık değişikliğine ilişkin hukuki sürecin tamamlanmadan yeni bir kurultay sürecinin başlatılamayacağını savunuyor. İmzaların genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde CHP içinde yeni bir hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor.

#5
Foto - Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor

Öte yandan CHP Genel Merkezi, olağan kurultay sürecini başlattı. Parti yönetimi, il ve ilçe kongreleriyle birlikte kurultay sürecini yaklaşık 6 ila 7 aylık bir takvime yaymayı planlıyor. Genel merkez, kurultayın toplanabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerektiği görüşünü de gündemde tutuyor.

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Foto - Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor

Partide yaşanan gelişmelerin ardından Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri sona erdi. Bu görevlere İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in atanmasının beklendiği öğrenildi.

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