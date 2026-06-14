Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor
CHP'de kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınırken, Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor. Öte yandan CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri sona ererken, yerlerine Sevda Erdan Kılıç ile İnan Akgün Alp'in atanması bekleniyor.