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Peki hangi ülkelere vizesiz gidilebiliyor? İşte Türkiye'den vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler 2026 tablosu! İŞTE VİZESİZ GİDİLECEK ÜLKELER!

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Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

AVRUPA & BALKANLAR Arnavutluk Azerbaycan Belarus Bosna Hersek Karadağ

#3
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kuzey Makedonya Moldova Sırbistan Ukrayna

#4
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

ASYA Brunei Filipinler Hong Kong İran 16. Japonya Kazakistan Kırgızistan

#5
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

Lübnan Macao Malezya Moğolistan Özbekistan Singapur Tayland Ürdün

#6
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

GÜNEY & ORTA AMERİKA Arjantin Belize Bolivya Brezilya Ekvador El Salvador Guatemala

#7
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

Honduras Kolombiya Kosta Rika Nikaragua Panama

#8
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

Paraguay Peru Şili Uruguay Venezuela

#9
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

AFRİKA & ORTADOĞU Fas Katar Libya Tunus Umman

#10
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

KARAYİPLER & OKYANUSYA Antigua ve Barbuda Bahamalar Barbados Dominika Dominik Cumhuriyeti Fiji

#11
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

Haiti Jamaika Mikronezya St. Kitts ve Nevis St. Lucia St. Vincent ve Grenadinler Trinidad ve Tobago Vanuatu

#12
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE — VOA) Bangladeş Burkina Faso Burundi Cibuti Ermenistan

#13
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

Etiyopya Guinea-Bissau Kamboçya Komorlar Kuveyt Laos Madagaskar Maldivler

#14
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

Marshall Adaları Mısır (ücretli, 30 gün) Moritanya Mozambik Namibya Nepal Palau (50 $, 30 gün) Ruanda

#15
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

Samoa Senegal Sierra Leone Somali Sri Lanka Sudan

#16
Foto - Bir ülkeye daha vize kalktı! İşte vizesiz gidilecek ülkeler!

Suudi Arabistan Tanzanya Tayvan Doğu Timor Tonga Tuvalu Zambiya Zimbabve Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)/ derleyen: haber7

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