ABD basınından Türkiye analizi: Osmanlı’dan bu yana görülmemiş stratejik zafer

OSMANLI'DAN BU YANA GÖRÜLMEMİŞ JEOPOİTİK ZAFER: Analize göre Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye; Libya’dan Kuzey Irak’a, Suriye’den Katar ve Azerbaycan’a kadar her yerde konuşlandırdığı birlik ve üslerle, askeri ve jeopolitik etkinliğini Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana görülmemiş bir boyuta ulaştırdı. Ancak Somali özel bir önem taşıyor. ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın küresel deniz taşımacılığını altüst etmesinden bu yana önemi daha da artan ülkede, nüfuzunu genişletmek isteyen güçlerden biri de Türkiye. Somali, kritik Babilmendep Boğazı’nın yakınındaki Aden Körfezi’nde yer alıyor ve gemilerin Süveyş Kanalı’ndan Hint Okyanusu’na geçerken ülkenin kuzey kıyılarından geçmesi gerekiyor. Bu geçiş noktası; İran’ın şubat sonlarında çatışmaların başlamasıyla Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmasından bu yana ve Babilmendep’in Yemen’deki Tahran destekli Husilerin saldırılarıyla tehdit altında kalmasıyla birlikte daha da kritik hale geldi.