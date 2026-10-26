ABD basınından Türkiye analizi: Osmanlı’dan bu yana görülmemiş stratejik zafer
Amerikan medyasının prestijli ekonomi ve analiz yayınlarından Bloomberg, Türkiye’nin Doğu Afrika’daki yükselişini manşetine taşıdı. Ankara’nın askeri, ticari ve diplomatik hamleleriyle Somali’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir güç alanı inşa ettiğini belirten analizde; havalimanlarından hastanelere, askeri kamplardan uzay üssü projelerine kadar Türkiye’nin izleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Batılı devletlerin kaçtığı riskli coğrafyada Somali'yi ayağa kaldıran Türkiye, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki küresel rekabetin kilit aktörü konuma yükseldi.