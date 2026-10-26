Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk

Haberde, "Keridis'in sadece akademik bir bakış açısına sahip olması değil, aynı zamanda Yeni Demokrasi Partisi'nin parlamento sözcüsü olması da bu rahatsızlığa neden oldu. Başbakanlık, Keridis'in açıklamalarında daha dikkatli olmasını isterdi." ifadesi yer aldı.