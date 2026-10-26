  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı! Otizmli gençten örnek mücadele: Kendi deneyimiyle başkalarına umut oluyor Bill Gates'ten dikkat çeken uyarı: Robotlar işçilerin yerini alabilir! İnşaat işçileri de risk altında Aynı suyu tekrar kaynatıyor musunuz? Düğmeye bastığınız an başlıyor! Mutfakta yapılan işte o hata... Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk Haraç almak için iş yerlerini kurşunlamışlardı! 13 zanlı yakalandı ABD basınından Türkiye analizi: Osmanlı’dan bu yana görülmemiş stratejik zafer Diş macunlarındaki florür: Birçok insan yanlış biliyor bu konuyu... Danıştay ‘Disiplin cezası’nda öğrenci lehine karar verdi: Kopya cezası ömür boyu sicilde kalamaz
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması komşuda ses getirmeye devam ediyor. Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kalogeropulos yaptığı açıklamada, "Hapı yuttuk" dedi.

#1
Foto - Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasının, geçen hafta Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının iktidar milletvekilleri tarafından da "başarısızlık" olarak tanımlanmasının, hükümeti rahatsız ettiği yorumunu yaptı.

#2
Foto - Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk

Kathimerini gazetesi "Yenilip yutulmaz yenilgi" başlıklı haberinde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kalogeropulos'un geçen hafta Libya'nın onayına ilişkin yaptığı "hapı yuttuk" şeklindeki açıklaması ile Yeni Demokrasi Milletvekili Dimitris Keridis'in "siyasi yenilgi" şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.

#3
Foto - Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk

Gazete, aynı zamanda bir uluslararası ilişkiler profesörü olan Keridis'in açıklamasının Başbakanlığı, Kalogeropulos'un açıklamasından daha fazla rahatsız ettiğini savundu.

#4
Foto - Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk

Haberde, "Keridis'in sadece akademik bir bakış açısına sahip olması değil, aynı zamanda Yeni Demokrasi Partisi'nin parlamento sözcüsü olması da bu rahatsızlığa neden oldu. Başbakanlık, Keridis'in açıklamalarında daha dikkatli olmasını isterdi." ifadesi yer aldı.

#5
Foto - Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını 20 Ekim'de onaylamış, bu karar Atina'da büyük tepkiye yol açmıştı.

#6
Foto - Türkiye Libya anlaşması ülkeyi ayağa kaldırdı: Hapı yuttuk

Yunanistan muhalefeti, bu gelişmeyi Yunan hükümetinin dış politikadaki başarısızlığı olarak değerlendirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi
Gündem

Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın tutuklama talebi..
Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi?
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi?

Gazeteci Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile Alman bir firma temsilcisi arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı diyaloğunu sosyal medyada..
İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam
Gündem

İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam

Terör rejimi İsrail'in Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi şehit oldu.
Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!
Gündem

Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!

“Zor” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle..
KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! "Yazdığım kolumun üzerine düştüm"
Gündem

KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! “Yazdığım kolumun üzerine düştüm”

Eskişehir’de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiranur Dereli, yolda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. ..
Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"
Gündem

Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Murat Ağırel’i hedef aldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23