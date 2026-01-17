Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Fasulye! Bitkisel protein kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan fasulye, tavuk yerine alternatif protein kaynağı olarak öğünlere dahil edilebilir. Bir kase haşlanmış fasulye, yaklaşık 15 gram protein içerir. Bu gıda yüksek lif içeriğiyle sindirim sağlığını da destekler. Özellikle kırmızı fasulye, barbunya ve siyah fasulye türleri, protein açısından zengin yapılarıyla öğünlerde sıklıkla tercih edilir. Salatalarda, çorbalarda ya da ana yemeklerde kullanılarak besleyici ve doyurucu bir seçenek sunar Ton Balığı! Ton balığı, yüksek kaliteli hayvansal protein içeriğiyle tavuk yerine alternatif protein kaynakları arasında öne çıkar. 100 gram ton balığı, yaklaşık 25 gram protein içerir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ton balığı, kas gelişiminin desteklenmesine destek verir. Sandviçlerde, salatalarda veya sıcak yemeklerde kullanılabilir.