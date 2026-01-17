  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin... Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı Gece yarısı gelen zam fiyatlara nasıl yansıdı? Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte akaryakıt fiyatları SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar! Düşmanı titreten askeri birlik! Türk piyadesi işte böyle eğitim alıyor Türkiye’den 3 ilimiz listede! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri belli oldu
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynaklarından olan yumurta, doğallığı ve zengin besin içeriğiyle sofraların en dürüst protein kaynağı. işte et yemeden protein alabileceğiniz besin kaynakları...

#1
Foto - Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Tavuk yemekten sıkılanlar için birbirinden farklı ve besleyici alternatifler mevcut. İster bitkisel ister hayvansal protein kaynaklarını tercih edin öğünlerinize kolayca uyarlayabileceğiniz seçeneklerle beslenme düzeninizi çeşitlendirebilirsiniz. Bu alternatiflerle, yalnızca protein ihtiyacınızı karşılamakla kalmaz aynı zamanda lezzet ve doyuruculuk açısından da öğünlerinizi zenginleştirebilirsiniz.

#2
Foto - Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Yumurta! Protein açısından en zengin ve biyolojik değeri en yüksek gıdalardan biridir. İçeriğinde bulunan tam protein, vücudun tüm temel amino asit ihtiyacını karşılayarak kas yapımını destekler. Aynı zamanda tokluk hissini uzun süre korumanıza yardımcı olur. Özellikle sporcular için yumurta, tavuk yerine alternatif protein kaynakları arasında başı çeker. Bir adet büyük boy yumurta, yaklaşık 6 gram kaliteli protein içerir. Et tüketemeyenlerin protein ihtiyacını karşılıyor! Yumurta, sağlığa olan faydaları ve besleyici içeriği ile yüzyıllardır bilinen doğal bir besindir. Tüketiminin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için haşlama yöntemi önerilir. Haşlama yönteminde besin değerleri korunabilir. Ayrıca omlet, çırpılmış yumurta ya da fırında sebzelerle pişirilerek lezzetli ve dengeli bir öğün hazırlanabilir. Protein ihtiyacınızı karşılamak için günde 2-3 adet yumurta tüketebilirsiniz. Tavuk yemekten sıkılanlar için yumurta pratikliği ve zengin besin içeriğiyle ideal bir seçenektir.

#3
Foto - Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Nohut! Bitkisel bir protein kaynağı olarak tavuk yerine alternatif protein arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bir kase nohut, yaklaşık 15 gram protein içerir. Aynı zamanda lif, demir, magnezyum gibi besin öğeleri ile doludur. Bu özellikleri sayesinde hem kas yapımını destekler hem de uzun süre tok kalmayı sağlar. Nohutun proteini en etkili şekilde alınabilmesi için haşlanmış veya fırınlanmış olarak tüketilmesi önerilir. Humus yaparak, salatalara ekleyerek ya da yüksek proteinli atıştırmalıklar hazırlayarak beslenme rutininize kolayca dahil edebilirsiniz. Ayrıca, nohut unundan yapılan yemekler de protein ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenektir. Bitkisel protein kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan baklagil, besleyici ve lezzetli yapısıyla öğünlerinize çeşitlilik katar.

#4
Foto - Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin...

Fasulye! Bitkisel protein kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan fasulye, tavuk yerine alternatif protein kaynağı olarak öğünlere dahil edilebilir. Bir kase haşlanmış fasulye, yaklaşık 15 gram protein içerir. Bu gıda yüksek lif içeriğiyle sindirim sağlığını da destekler. Özellikle kırmızı fasulye, barbunya ve siyah fasulye türleri, protein açısından zengin yapılarıyla öğünlerde sıklıkla tercih edilir. Salatalarda, çorbalarda ya da ana yemeklerde kullanılarak besleyici ve doyurucu bir seçenek sunar Ton Balığı! Ton balığı, yüksek kaliteli hayvansal protein içeriğiyle tavuk yerine alternatif protein kaynakları arasında öne çıkar. 100 gram ton balığı, yaklaşık 25 gram protein içerir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ton balığı, kas gelişiminin desteklenmesine destek verir. Sandviçlerde, salatalarda veya sıcak yemeklerde kullanılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti...
Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma
Siyaset

Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Vilnius’ta, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi. Nauseda'nın kurmaylarının ..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23