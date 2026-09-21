Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir “pişmanlık” cevabı verdi ki...
ASAD ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi yaşamındaki hataları ve eksiklikleri açıkça kabul ederek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bir siyasetçinin aldığı her kararın kusursuz olduğunu iddia etmesinin büyük bir yanılgı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hatasız kul olmaz" diyerek geçmişteki hatalarından dolayı daha önce özür dilediğini hatırlattı. CHP'yi diri tutanın parti içindeki itiraz kültürü ve ortak akıl mekanizması olduğunun altını çizen deneyimli siyasetçi, insana özgü olan hata kavramından kaçınılamayacağını vurguladı.