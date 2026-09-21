  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler! 2 bin yıllık tarih yeniden suyla buluştu! Antik havuz 20 yıl sonra ortaya çıktı Tereyağı yapanlar pet şişeye doldurun: Hiç can sıkıcı olmayan çok pratik tarifeden sapma! Masaya gelen doğal kaynak Mersin'de destekle büyüyen avokado üretiminde ilk hasat Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir “pişmanlık” cevabı verdi ki... Algı operasyonu yapanlara cevap: Dolar bazlı memur maaşı nereden nereye AK Parti direkten dönmüş! O belediye başkanı kumarda yakalandı Adana'da kanlı çatışma : Ölü ve yaralılar var! Cihan padişahının gölgesinde dinlendiği çınar 854 yıldır ayakta Bedava iPhone 17 Pro Max fırsatı! Kampanya şartları belli oldu
Siyaset
7
Yeniakit Publisher
Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir "pişmanlık" cevabı verdi ki...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir “pişmanlık” cevabı verdi ki...

ASAD ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi yaşamındaki hataları ve eksiklikleri açıkça kabul ederek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bir siyasetçinin aldığı her kararın kusursuz olduğunu iddia etmesinin büyük bir yanılgı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hatasız kul olmaz" diyerek geçmişteki hatalarından dolayı daha önce özür dilediğini hatırlattı. CHP'yi diri tutanın parti içindeki itiraz kültürü ve ortak akıl mekanizması olduğunun altını çizen deneyimli siyasetçi, insana özgü olan hata kavramından kaçınılamayacağını vurguladı.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir "pişmanlık" cevabı verdi ki...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte aldığı siyasi kararlara ilişkin pişmanlıkları sorulunca, “Ayrıntılara girmeyelim” yanıtını verdi. Siyasi yaşamında hataları ve eksiklikleri olduğunu kabul eden Kılıçdaroğlu, “Yanlışımız var mı, var. Ben en son özür bile diledim” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir "pişmanlık" cevabı verdi ki...

Bir siyasetçinin aldığı tüm kararların doğru olduğunu düşünmesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu tutumun kişiyi yanılgıya düşürebileceğini ifade etti. Geçmişte pişman olduğu siyasi kararlar sorulan Kılıçdaroğlu, belirli bir kararın ismini vermek yerine genel bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu, "Efendim, şimdi ayrıntılara girmeyelim" diyerek başladığı yanıtında, bir siyasetçinin attığı her adımın doğru olduğunu düşünmemesi gerektiğini belirtti. CHP Genel Başkanı, "Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz, büyük bir yanılgıya düşersiniz" dedi.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir "pişmanlık" cevabı verdi ki...

Kılıçdaroğlu, kendi siyasi geçmişiyle ilgili de açık bir değerlendirme yaptı. Daha öncede hatalarına ilişkin özür dilediğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Efendim, şimdi ayrıntılara girmeyelim. Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz, büyük bir yanılgıya düşersiniz. O zaman hata yapma alışkanlık haline gelebilir. Eksiğimiz var mı, var tabii. Yanlışımız var mı, var. Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir "pişmanlık" cevabı verdi ki...

Dolayısıyla bir siyasetçi her yaptığı ya da her düşündüğü doğrudur demek bizi yanılgıya sürükler. Söylersiniz, bu partinin bir özelliği var, güzel bir özelliktir. Bu partiyi diri tutan itiraz kültürüdür. Yani bir şey söylersiniz, 50 kişi itiraz eder; endişe etmeyin, itiraz ederler. Dinlersiniz bunları ama, dinlersiniz. Yani "Vay, sen nasıl genel başkana itiraz edersin?" diye bir kültürümüz yok. İtiraz edilir, buraya kadar itiraz edilir. Arkadaşlar itiraz ederler, "Bu yanlıştır" derler. Sonra bir araya geliriz, sonuçta bir kararı veririz. Yani günün deyimiyle ortak aklı oluşturmaya çalışırız. Benim hatalarım yok mu, var tabii hatalarım. Hiç hata yapmadım...

#5
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir "pişmanlık" cevabı verdi ki...

Orhan Gencebay'ındı galiba değil mi, "Hatasız kul olmaz"? Eksiğimiz de var, hatamız da var, yanlışımız da var. Var tabii bunlar, olmaması mümkün değil. Çünkü hata kavramı insana özgü bir kavramdır.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir "pişmanlık" cevabı verdi ki...

Çünkü aklını kullanan tek canlı insandır. Bizim dışımızdaki canlılar içgüdüleriyle hareket ederler, akıllarıyla değil. Dolayısıyla onlara "Hata yaptın" diyemeyiz ama hata, dediğim gibi insana özgü bir kavramdır ve hata yapmamak tabii hepimizin arzu ettiği bir şey ama maalesef yapıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!
Gündem

Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!

Şehir Planlamacısı mezunu olduğu halde, ‘Gıda Dedektifi’ isimli sosyal medya hesabından etiket okuyuculuğu yapan Musa Özsoy’un maskesi düştü..
Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma!
Gündem

Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma!

Dünkü cuma namazı için camiye giden bir vatandaş, yanında bulunan kişinin telefonundan kumar oynadığını anları görünce şok oldu. O anları ka..
Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!
Spor

Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma da Amedspor 3 puanın sahibi ol..
Bakan Yumaklı: Milletin değerlerinden rahatsız olanların nasıl bir Türkiye istediğini çok iyi biliyoruz!
Gündem

Bakan Yumaklı: Milletin değerlerinden rahatsız olanların nasıl bir Türkiye istediğini çok iyi biliyoruz!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti hareketi ile 25 yıl önce Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Sağlıktan u..
Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi
Gündem

Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi

Savcı odasında çekilen fotoğrafı ve ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Avukat Buket Tekışık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tara..
Kozinoğlu’nun soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur ifade değiştirdi
Gündem

Kozinoğlu’nun soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur ifade değiştirdi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada dikkat çekici bir if..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23