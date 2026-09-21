Kılıçdaroğlu’ndan siyaset gündemini sarsacak itiraf! Öyle bir “pişmanlık” cevabı verdi ki...

Dolayısıyla bir siyasetçi her yaptığı ya da her düşündüğü doğrudur demek bizi yanılgıya sürükler. Söylersiniz, bu partinin bir özelliği var, güzel bir özelliktir. Bu partiyi diri tutan itiraz kültürüdür. Yani bir şey söylersiniz, 50 kişi itiraz eder; endişe etmeyin, itiraz ederler. Dinlersiniz bunları ama, dinlersiniz. Yani "Vay, sen nasıl genel başkana itiraz edersin?" diye bir kültürümüz yok. İtiraz edilir, buraya kadar itiraz edilir. Arkadaşlar itiraz ederler, "Bu yanlıştır" derler. Sonra bir araya geliriz, sonuçta bir kararı veririz. Yani günün deyimiyle ortak aklı oluşturmaya çalışırız. Benim hatalarım yok mu, var tabii hatalarım. Hiç hata yapmadım...