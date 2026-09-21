F-16’larımız ardı ardına havalandı! Bandırma’dan kalkan Türk Kartalları, o ülkenin semalarında fırtınalar kopardı
Romanya'nın Fetesti Hava Üssü'nde devam eden uluslararası Burebista-2026 Tatbikatı'na 3 F-16 savaş uçağı ve 44 kahraman personelle katılım sağlayan Türk Hava Kuvvetleri, nefes kesen görevlerle Romanya semalarında adeta gövde gösterisi yapıyor. Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığı unsurları, farklı ülkelerin hava kuvvetleriyle birlikte icra edilen eğitimlerde birlikte çalışabilirlik kabiliyetini en üst seviyeye taşıyor. Millî Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıran kahraman ordumuzun bu tür stratejik tatbikatlarla gücüne güç kattığını vurguladı.