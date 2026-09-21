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F-16’larımız ardı ardına havalandı! Bandırma’dan kalkan Türk Kartalları, o ülkenin semalarında fırtınalar kopardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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F-16’larımız ardı ardına havalandı! Bandırma’dan kalkan Türk Kartalları, o ülkenin semalarında fırtınalar kopardı

Romanya'nın Fetesti Hava Üssü'nde devam eden uluslararası Burebista-2026 Tatbikatı'na 3 F-16 savaş uçağı ve 44 kahraman personelle katılım sağlayan Türk Hava Kuvvetleri, nefes kesen görevlerle Romanya semalarında adeta gövde gösterisi yapıyor. Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığı unsurları, farklı ülkelerin hava kuvvetleriyle birlikte icra edilen eğitimlerde birlikte çalışabilirlik kabiliyetini en üst seviyeye taşıyor. Millî Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıran kahraman ordumuzun bu tür stratejik tatbikatlarla gücüne güç kattığını vurguladı.

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Foto - F-16’larımız ardı ardına havalandı! Bandırma’dan kalkan Türk Kartalları, o ülkenin semalarında fırtınalar kopardı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 161'inci Jet Filo Komutanlığı, tatbikata 3 adet F-16 savaş uçağı ve 44 personelle katılım sağlıyor. Türk Hava Kuvvetleri unsurları, Romanya'daki Fetesti Hava Üssü'nde görev yapıyor.

#2
Foto - F-16’larımız ardı ardına havalandı! Bandırma’dan kalkan Türk Kartalları, o ülkenin semalarında fırtınalar kopardı

11-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Burebista-2026 Tatbikatı, farklı ülkelerin hava unsurlarının katılımıyla düzenleniyor. Tatbikat kapsamında katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra hava harekâtı kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve uygulamalar gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - F-16’larımız ardı ardına havalandı! Bandırma’dan kalkan Türk Kartalları, o ülkenin semalarında fırtınalar kopardı

Tatbikatta görev alan Türk Hava Kuvvetleri unsurları da uluslararası ortamda gerçekleştirilen hava faaliyetlerine katılım sağlıyor.

#4
Foto - F-16’larımız ardı ardına havalandı! Bandırma’dan kalkan Türk Kartalları, o ülkenin semalarında fırtınalar kopardı

Millî Savunma Bakanlığının paylaşımında, Türk Hava Kuvvetlerinin uluslararası tatbikatlarda Türkiye'yi ve Türk bayrağını temsil etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

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