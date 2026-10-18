Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!
Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine yönelik ülke çapında protestolar büyüyerek devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine yönelik ülke çapında protestolar büyüyerek devam ediyor.
Başkent Paris'teki République (Cumhuriyet) Meydanı ve anıtı çevresinde bir araya gelen göstericiler ile polis ekipleri arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi.
Eylemciler, cumhuriyetin sembolü olan Marianne anıtına dikkat çeken protesto pankartları astılar.
İçişleri Bakanlığı, olayların kontrol altına alınabilmesi amacıyla ülke genelinde 500 farklı noktada yoğun güvenlik önlemleri planladı.
Paris Emniyet Müdürlüğü; Elysee Sarayı ve Başbakanlık gibi kritik bölgelerde gösteri yapılmasını tamamen yasakladı.
Bu yasağa rağmen Paris sokaklarında toplanan kalabalıklar, belirlenen güzergahlarda yürüyüşlerine kararlılıkla devam etti.
Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla sert müdahalelerde bulundu.
Eylemciler ise polise taş, sopa ve havai fişek fırlatarak barikatlar kurup karşılık verdi.
Sokaklarda çok sayıda araç ve çöp konteyneri ateşe verilirken dükkan sahipleri mağaza vitrinlerini korumak için panolarla kapattı.
Gösteriler yalnızca Paris ile sınırlı kalmayıp Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille gibi büyük şehirlere de sıçradı.
Marsilya'da belediye binasını basan eylemciler kamu mallarına zarar verirken Limoges kentinde tarihi belediye binası ateşe verildi.
Eylül ayında liselilerin başlattığı tepki hareketi, sendikaların ve çiftçilerin de katılımıyla adeta kitlesel bir ekonomik ayaklanmaya dönüştü.
Göstericiler acilen ücretlerin artırılmasını, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini ve eğitime daha fazla bütçe ayrılmasını talep ediyor.
Hükümetin vergi politikalarına öfkeli olan halk, geçmişteki "Sarı Yelekliler" hareketini yeniden hareketlendirerek sokakları dolduruyor.
Şiddet olaylarının gölgesinde geçen eylemler sonucunda ülke genelinde yüzlerce kişi gözaltına alınırken çok sayıda polis ve eylemci yaralandı.
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...
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