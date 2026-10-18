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Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

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Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine yönelik ülke çapında protestolar büyüyerek devam ediyor.

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Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Başkent Paris'teki République (Cumhuriyet) Meydanı ve anıtı çevresinde bir araya gelen göstericiler ile polis ekipleri arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi.

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Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Eylemciler, cumhuriyetin sembolü olan Marianne anıtına dikkat çeken protesto pankartları astılar.

#3
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İçişleri Bakanlığı, olayların kontrol altına alınabilmesi amacıyla ülke genelinde 500 farklı noktada yoğun güvenlik önlemleri planladı.

#4
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Paris Emniyet Müdürlüğü; Elysee Sarayı ve Başbakanlık gibi kritik bölgelerde gösteri yapılmasını tamamen yasakladı.

#5
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Bu yasağa rağmen Paris sokaklarında toplanan kalabalıklar, belirlenen güzergahlarda yürüyüşlerine kararlılıkla devam etti.

#6
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla sert müdahalelerde bulundu.

#7
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Eylemciler ise polise taş, sopa ve havai fişek fırlatarak barikatlar kurup karşılık verdi.

#8
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Sokaklarda çok sayıda araç ve çöp konteyneri ateşe verilirken dükkan sahipleri mağaza vitrinlerini korumak için panolarla kapattı.

#9
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Gösteriler yalnızca Paris ile sınırlı kalmayıp Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille gibi büyük şehirlere de sıçradı.

#10
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Marsilya'da belediye binasını basan eylemciler kamu mallarına zarar verirken Limoges kentinde tarihi belediye binası ateşe verildi.

#11
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Eylül ayında liselilerin başlattığı tepki hareketi, sendikaların ve çiftçilerin de katılımıyla adeta kitlesel bir ekonomik ayaklanmaya dönüştü.

#12
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Göstericiler acilen ücretlerin artırılmasını, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini ve eğitime daha fazla bütçe ayrılmasını talep ediyor.

#13
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Hükümetin vergi politikalarına öfkeli olan halk, geçmişteki "Sarı Yelekliler" hareketini yeniden hareketlendirerek sokakları dolduruyor.

#14
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

Şiddet olaylarının gölgesinde geçen eylemler sonucunda ülke genelinde yüzlerce kişi gözaltına alınırken çok sayıda polis ve eylemci yaralandı.

#15
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#16
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#17
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#18
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#19
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#20
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#21
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#22
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#23
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#24
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#25
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#26
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#27
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#28
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#29
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#30
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#31
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#32
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#33
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#34
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#35
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#36
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#37
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#38
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#39
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#40
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#41
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#42
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#43
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#44
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#45
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#46
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#47
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#48
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

#49
Foto - Kemalistlerin öykündüğü ülkede son durum: Eylemcilerle polis arasında çatışma!

İşte Paris'teki son çatışmadan görüntüler...

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Yorumlar

köylü

Bunlar "demokrasi ve özgürlük savaşçilari", derhal her anlamda destek vermek gerekir, fransaya, kendi sivil halkini devlet-terörü uyguladigi için derhal ambargo uygulansin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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