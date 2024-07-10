Katı hal bataryalar fosil yakıtlı otomobilleri bitirebilir

Katı hal bataryaları, enerji yoğunluğunu artırmak için katot olarak oksit veya sülfür kullanıyor. Üstün performansları nedeniyle sülfürler, tamamen katı hal bataryalarının gelecekteki pratik kullanımı için en umut verici seçenek olarak kabul ediliyor, ancak yüksek maliyetler büyük bir engel oluşturuyor. Uygulanabilir bir katı hal batarya elektrolitinin üretim maliyetinin kilogram başına 50 dolardan az olması gerekiyor. Ancak sülfür elektrolitlerinin fiyatı genellikle kilogram başına 195 dolar civarında seyrediyor. Çinli araştırmacılar, hammadde olarak lityum sülfür gerektirmeyen ve LPSO adını verdikleri yeni bir sülfür katı elektrolit geliştirdiklerini duyurdu. LPSO, kilogram başına sadece 14 dolarlık bileşen maliyetiyle iki düşük maliyetli bileşikten sentezleniyor. Bu da diğer sülfür katı elektrolitlerin hammadde maliyetinin yüzde 8'inden daha az.