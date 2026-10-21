Altın güne düşüşle başladı!
21 Ekim 2026 itibarıyla altın piyasasında gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel satış fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın alım satımı yapacaklar, güncel fiyatları yakından izliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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21 Ekim 2026 itibarıyla altın piyasasında gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel satış fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın alım satımı yapacaklar, güncel fiyatları yakından izliyor.
Gram altın güne 6.572 TL, ons altın ise 4.119 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını güçlendirmesi ve merkez bankalarının faiz kararlarına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Altın fiyatlarında son durum İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları * Gram altın satış fiyatı: 6.572,62 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.764,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.522,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 42.855,54 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.918,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.119,97 dolar
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