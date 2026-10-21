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Altın güne düşüşle başladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın güne düşüşle başladı!

21 Ekim 2026 itibarıyla altın piyasasında gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel satış fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın alım satımı yapacaklar, güncel fiyatları yakından izliyor.

#1
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

Gram altın güne 6.572 TL, ons altın ise 4.119 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını güçlendirmesi ve merkez bankalarının faiz kararlarına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

#2
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

Altın fiyatlarında son durum İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

#3
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

#4
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

Güncel altın satış fiyatları * Gram altın satış fiyatı: 6.572,62 TL

#5
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.764,00 TL

#6
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

* Yarım altın satış fiyatı: 21.522,00 TL

#7
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

* Tam altın satış fiyatı: 42.855,54 TL

#8
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.918,00 TL

#9
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

* Ons altın satış fiyatı: 4.119,97 dolar

#10
Foto - Altın güne düşüşle başladı!

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