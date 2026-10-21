Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı
Türkiye'nin yeni nükleer santral projesine Güney Kore'nin ardından bir ülke daha talip oldu. Kritik projeyi Ankara'dan istiyorlar. İşte detaylar...
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Türkiye'nin yeni nükleer santral projesine Güney Kore'nin ardından bir ülke daha talip oldu. Kritik projeyi Ankara'dan istiyorlar. İşte detaylar...
Kanada Başbakanı Mark Carney’nin 21-24 Ekim tarihleri arasında Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin, iki ülke arasındaki enerji ve savunma sanayii ilişkilerinde yeni işbirliği fırsatlarını gündeme taşıması bekleniyor.
Carney’nin 22 Ekim Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öngörülürken, temaslarda Karadeniz kıyısında kurulması planlanan yeni nükleer güç santrali projesinin de ele alınacağı belirtiliyor. Tarafların enerji, savunma, ekonomi ve diplomatik ilişkileri kapsayan ortak bir bildiri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
ürkiye’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ardından hayata geçirmeyi planladığı ikinci nükleer santral projesinde Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisi seçenekler arasında bulunuyor. Görüşmeler kapsamında, Kanadalı AtkinsRéalis şirketinin projeye yönelik olası teklifinin teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulması bekleniyor.
Ancak Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki arayışları Kanada ile sınırlı değil. Güney Koreli Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ve Çinli State Power Investment Corporation (SPIC) da olası işbirliği seçenekleri arasında yer alıyor. Projede hangi ülkenin teknolojisinin tercih edileceğine veya hangi şirketle anlaşma yapılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
Kanada seçeneğinin yeniden gündeme gelmesi, iki ülke arasında mart ayında atılan adımın devamı olarak değerlendiriliyor. Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile AtkinsRéalis arasında imzalanan mutabakat zaptı, CANDU teknolojisinin Türkiye’de kullanılabilirliğinin incelenmesini öngörüyordu. Yeni temasların, bu teknik değerlendirmelerin daha kapsamlı bir proje incelemesine dönüşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.
Ziyaretin bir diğer önemli başlığını savunma sanayii alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi oluşturuyor. İnsansız hava araçları, deniz platformları ve savunma teknolojilerinin, iki ülke arasındaki görüşmelerde ele alınması beklenen konular arasında olduğu belirtiliyor.
Kanada’nın 2024 yılında Türkiye’ye yönelik bazı savunma sanayii ihracat kısıtlamalarını kaldırması, bu alandaki ilişkiler açısından önemli bir gelişmeydi. Söz konusu adım, özellikle insansız hava araçlarında kullanılan optik ve görüntüleme sistemlerine erişim bakımından önem taşıyordu.
Carney’nin Türkiye ziyareti kapsamında yürütülecek temasların somut anlaşmalara dönüşüp dönüşmeyeceği, özellikle nükleer enerji projesindeki teknik değerlendirmelerin sonuçlarına ve savunma sanayii alanında tarafların üzerinde uzlaşacağı işbirliği çerçevesine bağlı olacak.
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