  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor Altın güne düşüşle başladı! Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı Arap ülkesinden Yunanistan'ı çıldırtacak Türkiye açıklaması: Mutabakat muhtırasını destekliyoruz 2 bin yıllık mezarı açtılar! İçinden çıkan esrarengiz sembol araştırmacıları şaşırttı Özgür Özel kürsüdeyken kendi partisinden olay eleştiri! Kameralara yakalanan not gündem oldu Türk savunma sanayisinde yeni dönem! ABD'nin ipiyle kuyuya inmek! Elon Musk emri verdi Elon Musk gözünü kararttı! En büyük olmak istiyor
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Türkiye'nin yeni nükleer santral projesine Güney Kore'nin ardından bir ülke daha talip oldu. Kritik projeyi Ankara'dan istiyorlar. İşte detaylar...

#1
Foto - Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Kanada Başbakanı Mark Carney’nin 21-24 Ekim tarihleri arasında Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin, iki ülke arasındaki enerji ve savunma sanayii ilişkilerinde yeni işbirliği fırsatlarını gündeme taşıması bekleniyor.

#2
Foto - Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Carney’nin 22 Ekim Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öngörülürken, temaslarda Karadeniz kıyısında kurulması planlanan yeni nükleer güç santrali projesinin de ele alınacağı belirtiliyor. Tarafların enerji, savunma, ekonomi ve diplomatik ilişkileri kapsayan ortak bir bildiri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

#3
Foto - Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

ürkiye’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ardından hayata geçirmeyi planladığı ikinci nükleer santral projesinde Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisi seçenekler arasında bulunuyor. Görüşmeler kapsamında, Kanadalı AtkinsRéalis şirketinin projeye yönelik olası teklifinin teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulması bekleniyor.

#4
Foto - Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Ancak Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki arayışları Kanada ile sınırlı değil. Güney Koreli Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ve Çinli State Power Investment Corporation (SPIC) da olası işbirliği seçenekleri arasında yer alıyor. Projede hangi ülkenin teknolojisinin tercih edileceğine veya hangi şirketle anlaşma yapılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

#5
Foto - Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Kanada seçeneğinin yeniden gündeme gelmesi, iki ülke arasında mart ayında atılan adımın devamı olarak değerlendiriliyor. Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile AtkinsRéalis arasında imzalanan mutabakat zaptı, CANDU teknolojisinin Türkiye’de kullanılabilirliğinin incelenmesini öngörüyordu. Yeni temasların, bu teknik değerlendirmelerin daha kapsamlı bir proje incelemesine dönüşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.

#6
Foto - Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Ziyaretin bir diğer önemli başlığını savunma sanayii alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi oluşturuyor. İnsansız hava araçları, deniz platformları ve savunma teknolojilerinin, iki ülke arasındaki görüşmelerde ele alınması beklenen konular arasında olduğu belirtiliyor.

#7
Foto - Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Kanada’nın 2024 yılında Türkiye’ye yönelik bazı savunma sanayii ihracat kısıtlamalarını kaldırması, bu alandaki ilişkiler açısından önemli bir gelişmeydi. Söz konusu adım, özellikle insansız hava araçlarında kullanılan optik ve görüntüleme sistemlerine erişim bakımından önem taşıyordu.

#8
Foto - Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Carney’nin Türkiye ziyareti kapsamında yürütülecek temasların somut anlaşmalara dönüşüp dönüşmeyeceği, özellikle nükleer enerji projesindeki teknik değerlendirmelerin sonuçlarına ve savunma sanayii alanında tarafların üzerinde uzlaşacağı işbirliği çerçevesine bağlı olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı
Dünya

Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis, BM'nin KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsil..
Başörtüsü yasağı krizi büyüyor: Azerbaycan’dan 7 Türk'e yakalama ve tutuklama kararı!
Gündem

Başörtüsü yasağı krizi büyüyor: Azerbaycan’dan 7 Türk'e yakalama ve tutuklama kararı!

Okullarda başörtüsü yasağı ile Türkiye ve Müslüman dünyasının tepkisini çeken Azerbaycan, bu çağ dışı uygulamadan geri adım atmadığı gibi el..
Üreme çetesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Türk milletinin soy bağını hedef aldılar
Gündem

Üreme çetesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Türk milletinin soy bağını hedef aldılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Türk milletinin soy bağını hedef alan Türkiye, KKT..
Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan...
Gündem

Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan...

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon skandalına ilişkin bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Nureddin Yıldız, mevcut sistemden büyük ..
O başkanların, o imamın orada işi ne? Rezil mağazaya dualı açılışa öfke
Gündem

O başkanların, o imamın orada işi ne? Rezil mağazaya dualı açılışa öfke

Temmuz ayında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin cami imamının duasıyla açılması rezaleti hafızalardaki yerini korurken bu ..
Bu kez yolsuz başkanlar için değil! Dış güçlerin maşası Halk TV için sokağa çıkıyorlar
Gündem

Bu kez yolsuz başkanlar için değil! Dış güçlerin maşası Halk TV için sokağa çıkıyorlar

Yolsuz belediye başkanları şehir şehir gezerek düzenlediği mitinglerle halkı sokağa çağıran Yeni Parti’den yine sokak çağrısı geldi. Ancak b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23