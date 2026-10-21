Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı

Ancak Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki arayışları Kanada ile sınırlı değil. Güney Koreli Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ve Çinli State Power Investment Corporation (SPIC) da olası işbirliği seçenekleri arasında yer alıyor. Projede hangi ülkenin teknolojisinin tercih edileceğine veya hangi şirketle anlaşma yapılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.