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Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: İmzayı atmadı, ilk uçakla geri döndü Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü! Savaşlar cepleri yakıyor: Küresel gıda fiyatları tavana vurdu! Stefanıe Gaziantep’te halime oldu Abdülhamid Han’dan etkilendi Müslümanlığı seçti Kars’ta kayalara oyulmuş! Orta Çağ'ın izlerini taşıyor Göğüs Hastalıkları Uzmanı tek tek uyardı: Aman bu noktalara dikkat edin...
Ekonomi
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ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü!

ABD’de Federal Rezerv’in (Fed) faiz kararları ve küresel piyasaların seyri açısından kritik önem taşıyan ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Piyasa beklentilerini adeta üçe katlayan veri 162 bin artış göstererek iş gücü piyasasının direncini gözler önüne serdi. Ekonomistlerin 55 bin seviyesindeki tahminlerini yerle bir eden bu gelişmeyle birlikte, Temmuz ayı verisi de 23 binlik düşüşten 21 binlik artışa revize edildi.

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Foto - ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü!

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ KATLADI Ağustos ayında ABD’de tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin genel beklentisi istihdam artışının 55 bin seviyesinde kalması yönündeydi. Beklentilerin çok üzerinde gelen bu artış, iş gücü piyasasının direncini koruduğunu gösterdi. Raporla birlikte geçmiş dönem verilerinde de dikkate değer revizyonlar yapıldı: Temmuz verisi: Daha önce 23 bin kişilik düşüş olarak açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi, 21 bin kişilik artışa revize edildi. Toplam revizyon: Önceki iki aya ilişkin verilerde ağustos itibarıyla yapılan toplam revizyon 55 bin kişilik yukarı yönlü artış olarak kayıtlara geçti.

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Foto - ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü!

İŞSİZLİK VE ÜCRETLER BEKLENTİLERE PARALEL Enflasyon görünümü ve iş gücü piyasasının dengesi açısından kritik rol oynayan diğer veriler ise piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti: İşsizlik oranı: Ağustosta yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerini karşıladı. Ortalama saatlik kazançlar: Bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Ücretlerdeki yıllık artış oranı ise yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

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Foto - ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü!

ALTIN FİYATLARI DAKİKALAR İÇİNDE ÇÖKTÜ ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed’in faiz indirim süreçlerine ilişkin beklentileri değiştirmesiyle birlikte emtia piyasalarında sert hareketler yaşandı. Verinin açıklanmasının hemen ardından ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden değer kaybetti. Yurt içi piyasada ise veriden önce 6 bin 950 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, sert düşüşün etkisiyle 6 bin 845 lira seviyelerine kadar geriledi.

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Foto - ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü!

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Foto - ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü!

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