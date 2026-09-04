ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü!
ABD’de Federal Rezerv’in (Fed) faiz kararları ve küresel piyasaların seyri açısından kritik önem taşıyan ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Piyasa beklentilerini adeta üçe katlayan veri 162 bin artış göstererek iş gücü piyasasının direncini gözler önüne serdi. Ekonomistlerin 55 bin seviyesindeki tahminlerini yerle bir eden bu gelişmeyle birlikte, Temmuz ayı verisi de 23 binlik düşüşten 21 binlik artışa revize edildi.