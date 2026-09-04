ABD'den gelen veri altın piyasasını sarstı! Ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden çöktü!

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ KATLADI Ağustos ayında ABD’de tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin genel beklentisi istihdam artışının 55 bin seviyesinde kalması yönündeydi. Beklentilerin çok üzerinde gelen bu artış, iş gücü piyasasının direncini koruduğunu gösterdi. Raporla birlikte geçmiş dönem verilerinde de dikkate değer revizyonlar yapıldı: Temmuz verisi: Daha önce 23 bin kişilik düşüş olarak açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi, 21 bin kişilik artışa revize edildi. Toplam revizyon: Önceki iki aya ilişkin verilerde ağustos itibarıyla yapılan toplam revizyon 55 bin kişilik yukarı yönlü artış olarak kayıtlara geçti.