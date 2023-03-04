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Kardeş ülkeden 11 ton yardım

2023-03-04 15:09:10
Kardeş ülkeden 11 ton yardım

Türkmenistan depremzedelere yaklaşık 11 ton yardım gönderdi.

#1
Foto - Kardeş ülkeden 11 ton yardım

Türkmenistan Kadınlar Birliği ve "Kızılyarımay" yardım kurumu, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği koordinasyonuyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yaklaşık 11 ton yardım gönderdi.

#2
Foto - Kardeş ülkeden 11 ton yardım

Türkmenistan Kadınlar Birliğinden yaklaşık 4,1 ton gıda, Kızılyarımaydan ise hijyen malzemeleri, giysi ve gıdadan oluşan 6,8 ton insani yardım tırla deprem bölgesine gönderildi.

#3
Foto - Kardeş ülkeden 11 ton yardım

Türkmenistan Kadınlar Birliği 28 Şubat'ta Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği koordinasyonuyla 8,6 tonluk insani yardım tırını deprem bölgesine göndermişti.

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