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Medya
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Kanal D’nin dizisine Osmanlı tokadı!

2021-01-28 11:57:43
Kanal D’nin dizisine Osmanlı tokadı!

ATV’nin sevilen beğenilen dizisi Kuruluş Osman her hafta olduğu gibi adından söz ettirmeye devam ediyor.

#1
Foto - 44. bölümü ile dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman’da şok gelişmeler yaşandı.

44. bölümü ile dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman’da şok gelişmeler yaşandı.

#2
Foto - Osman Bey, Kulacahisar Kalesi’ni Savcı Bey’in oğlu, yeğeni Bayhoca için takas etmeye karar verdi.

Osman Bey, Kulacahisar Kalesi’ni Savcı Bey’in oğlu, yeğeni Bayhoca için takas etmeye karar verdi.

#3
Foto - OSMAN BEY, KAYI BAYRAĞI'NI DEĞİŞTİRİYOR Osman Bey'in Kayı Bayrağı'nı değiştirme kararı beylerin tepkisiyle karşılaştı. Osman Bey, otağına gelen Kayı beylerine bayrağı değiştirmesinin sebebini anlatırken gelecek planlarını da paylaştı.

OSMAN BEY, KAYI BAYRAĞI'NI DEĞİŞTİRİYOR Osman Bey'in Kayı Bayrağı'nı değiştirme kararı beylerin tepkisiyle karşılaştı. Osman Bey, otağına gelen Kayı beylerine bayrağı değiştirmesinin sebebini anlatırken gelecek planlarını da paylaştı.

#4
Foto - Bir süredir Türk boylarını birleştirme planı üzerinde çalışan Osman Bey, ilk adım olarak Kayı Bayrağı'nın değiştirilmesini emretti. Bizzat tasarladığı yeni bayrağın obaya asılmasını isteyen Osman Bey'in bu hareketi beyler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bir süredir Türk boylarını birleştirme planı üzerinde çalışan Osman Bey, ilk adım olarak Kayı Bayrağı'nın değiştirilmesini emretti. Bizzat tasarladığı yeni bayrağın obaya asılmasını isteyen Osman Bey'in bu hareketi beyler tarafından tepkiyle karşılandı.

#5
Foto -

"Nikola bu gece ölecek!" Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

#6
Foto - Kuruluş Osman yine reytinglerde 1. olurken rezillikleri ve ahlaksız sahneleri ile gündeme gelen Sadakatsiz dizisi geride kaldı.

Kuruluş Osman yine reytinglerde 1. olurken rezillikleri ve ahlaksız sahneleri ile gündeme gelen Sadakatsiz dizisi geride kaldı.

#7
Foto - 27 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI TOTAL İLK 10 PROGRAM*** 1 KURULUŞ OSMAN ATV*** 2 SADAKATSİZ KANAL D*** 3 ESRA EROL'DA ATV*** 4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX*** 5 KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV*** 6 hava durumu ATV*** 7 SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D*** 8 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV*** 9 SHOW ANA HABER SHOW TV*** 10 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8***

27 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI TOTAL İLK 10 PROGRAM*** 1 KURULUŞ OSMAN ATV*** 2 SADAKATSİZ KANAL D*** 3 ESRA EROL'DA ATV*** 4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX*** 5 KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV*** 6 hava durumu ATV*** 7 SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D*** 8 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV*** 9 SHOW ANA HABER SHOW TV*** 10 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8***

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