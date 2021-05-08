2021-05-08 23:15:34 Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Mübarek Kadir Gecesi, ülkemizin dört bir yanındaki camilerde düzenlenen programlarda idrak edildi.
Mübarek Kadir Gecesi, ülkemizin dört bir yanındaki camilerde düzenlenen programlarda idrak edildi.
Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde namaz kıldı. Akşam ve yatsı namazları arasında ise camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Yatsı ezanının ardından da camilerin minarelerinden salavat ve tekbirler getirildi.
Elazığ'da da camilerde sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek namaz kılındı, dua okundu. İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesi'nin önemini anlattığı programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.
Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle vatandaşların programa katılmaması üzerine, Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi'ndeki program sosyal medyadan canlı yayınlandı.
Yatsı namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Batman'da da İl Müftülüğünce Merkez Şevket Başak Camisi'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kürtçe, Türkçe ve Arapça Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
İl Müftüsü Turgut Erhan vaazında, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığın kadrini yücelten bir gece olduğunu belirterek, "Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir." dedi. Program, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.
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