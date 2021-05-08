Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

İl Müftüsü Turgut Erhan vaazında, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığın kadrini yücelten bir gece olduğunu belirterek, "Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir." dedi. Program, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.