"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

Tutuklu sanık eski Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, 2023 itibarıyla asaleten mali ve idari işler genel müdür yardımcısı olarak Ağaç AŞ'de çalışmaya başladığını anlatarak, Ağaç AŞ'nin yapısı hakkında bilgi verdi. Genel müdürün onayladığı alım talebinin satın alma müdürlüğüne düştüğünü, bu taleplerle ilgili teknik şartnamelerin alım talebini başlatan müdürlükler içerisinde hazırlandığını söyleyen sanık Karaaslan, şu beyanda bulundu: "Dolayısıyla hangi ürünün ne zaman, ne kadar, hangi yüzdeliklerde alınacağına ben karar vermediğim gibi benim onayımda bulunmamaktadır. Genel müdür onayı akabinde satın alma müdürlüğüne düşen talebin alım usulünü belirlemek, piyasa araştırmasını yapmak, davet edilecek tedarikçileri belirlemek, fiyat teklifi toplamak, görüşmeler yapmak benim yetki ve sorumluluk alanımda değildir. Bu işlemlerle ilgili benim sürece dahilim olmadığı gibi görev tanımımda da, sorumluluğumda da bulunmuyor. Uygulamada da bu süreçlere dahil olmadım. Dinlenen sanıkların beyanlarında da bu durum yoktur."