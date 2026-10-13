  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan'dan 'senin ağzın neler söylüyor kardeş' dedirten Türkiye açıklaması Türk gemisi alarm durumuna geçirdi: 2020'deki olay ya yeniden yaşanırsa Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler Tolga Özbek duyurdu: Türkiye'ye gelecek ilk uçak belli oldu Dünyaya duyurdular: Mekke İttifakı'na katılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladık Akciğer kanseri oldu: Papa 14. Leo... Tarihte bir ilk: İlk kez bir papa ameliyatını böyle duyurdu ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor

Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor. Ülkenin Doğu Bölgesi'nde erken uyarı sistemi devreye alındı.

#1
Foto - Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Bölgesi'nde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün paylaştığı bilgilendirme görselinde, erken uyarı mesajı alınması durumunda izlenmesi gereken talimatlara yer verildi. Görselde, vatandaşlara sakin kalmaları ve resmi talimatları takip etmeleri, en yakın güvenli kapalı alana geçerek tehlike geçene kadar burada kalmaları tavsiye edildi. Tehlike sona ermeden evden veya binadan çıkılmaması, açık alanlardan, pencerelerden ve camlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

#2
Foto - Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor

Açık alanda bulunanların en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir engelin arkasına sığınmaları istenirken, kalabalıklardan ve tehlikeli bölgelerden uzak durulması, fotoğraf çekilmemesi gerektiği kaydedildi. Araç kullanırken uyarı mesajı alanların, köprülerden ve yüksek binalardan uzakta yolun kenarında durmaları gerektiği aktarıldı. Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, Doğu Bölgesi'nde "tehlikenin geçtiği" belirtildi ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

#3
Foto - Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

#4
Foto - Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi
Gündem

Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye transferi sonrası Tarihi Şato'da düzenlenen kritik zirvenin ardından Özgür Özel'i..
Yakılan Starlink istasyonu için Rusya’yı suçladılar, Türkleri gözaltına aldılar
Dünya

Yakılan Starlink istasyonu için Rusya’yı suçladılar, Türkleri gözaltına aldılar

Polonya hükümeti, Polonya'daki bir Starlink istasyonunda çıkan yangında Rusya’yı suçlarken, yangını çıkardıkları gerekçesiyle iki Türk vatan..
Bakanlar Gürlek ve Çiftçi’den randevu talep ettiler! 63 Kafkas STK’sı soydaşları için ayakta
Gündem

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi’den randevu talep ettiler! 63 Kafkas STK’sı soydaşları için ayakta

Türkiye’de faaliyet gösteren 63 Kafkas Derneği ve federasyon, Kafkasya ve Suriye’den Türkiye’ye iltica eden soydaşların sorunlarının çözümü ..
Diyarbakır'da JASAT operasyonu
Gündem

Diyarbakır'da JASAT operasyonu

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; JASAT operasyonunda yakalanan 105 kişi adliyeye sevk edildi.

Denizin dibinden tarih çıktı! Yüzükteki sır şaşırttı
Gündem

Denizin dibinden tarih çıktı! Yüzükteki sır şaşırttı

Mısır'ın İskenderiye kentinde yürütülen su altı kazılarında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Sular altında kalan antik kraliyet bölgesin..
Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!
Spor

Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!

Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona randevusu için nefesini tutmuşken, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23