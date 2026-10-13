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Suriye'den üzücü haber! 4 asker hayatını kaybetti

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AA Giriş Tarihi:

Suriye'den üzücü haber! 4 asker hayatını kaybetti

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'den üzücü haber geldi.

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Foto - Suriye'den üzücü haber! 4 asker hayatını kaybetti

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

#2
Foto - Suriye'den üzücü haber! 4 asker hayatını kaybetti

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler Hama'da güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.

#3
Foto - Suriye'den üzücü haber! 4 asker hayatını kaybetti

Saldırıda 4 güvenlik personeli yaşamını yitirdi.

#4
Foto - Suriye'den üzücü haber! 4 asker hayatını kaybetti

Saldırının ardından faillerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı arazi arama-tarama operasyonu başlatıldı.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Tahminim İsrail veya uzantılarının işi olmasıdır. Evlatlarımızın güvenliği için çok sıkı önlemleri askeri yetkililerimiz almak zorundadır, Allah gani gani rahmet eylesin mekanları cennet olsun.
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