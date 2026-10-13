  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe Pamukkale’de tarihi buluşma! Türkiye ve İtalya kültürel miras için el ele verdi! Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan'dan 'senin ağzın neler söylüyor kardeş' dedirten Türkiye açıklaması Türk gemisi alarm durumuna geçirdi: 2020'deki olay ya yeniden yaşanırsa Tolga Özbek duyurdu: Türkiye'ye gelecek ilk uçak belli oldu Dünyaya duyurdular: Mekke İttifakı'na katılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladık
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe

Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "Husilerin hayati önemdeki varlıklarını hedef aldık" ifadeleri yer aldı.

1
#1
Foto - Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husileri, Sana’daki el-Sabaha merkez elektrik istasyonu, yer altındaki yedek yakıt depoları ve çeşitli bölgelerde yakıt boşaltılması için ayrılmış rıhtımlar gibi sivil tesisleri askeri amaçlarla kullanmakla suçladı

#2
Foto - Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe

Husilerin, Suudi Arabistan'ı, Yemen'i ve deniz ticaret yollarını tehdit etmesini önlemek için operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Maliki, İran destekli grubun askeri kapasitesini artırmak için kullandığı hayati önemdeki kaynakların bu kapsamda hedef alındığını ifade etti.

#3
Foto - Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe

Turki, hedef alınan noktaların ve tesislerin Husilerin askeri kapasitesi için hayati önemde olduğunun altını çizerek, "Yemen halkını bu kaynaklardan yararlanma hakkından mahrum bırakmayı ve terörist askeri faaliyetlerine doğrudan destek sağlamayı amaçlıyorlar." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe

Arap Koalisyonu, Husilerin kontrolündeki başkent Sana’da bulunan el-Sabaha merkez elektrik istasyonunu, yer altı yedek yakıt depolarını ve yakıt tanklarını, Sana, Hudeyde ve Zemar kentlerinde yakıt boşaltımı için ayrılan rıhtımları hedef almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Saldırı sonrası ABD'liler gözaltına alındı
Dünya

Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Saldırı sonrası ABD'liler gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'daki saldırıları görüntüleyen ABD vatandaşları gözal..
Diyarbakır'da JASAT operasyonu
Gündem

Diyarbakır'da JASAT operasyonu

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; JASAT operasyonunda yakalanan 105 kişi adliyeye sevk edildi.

Okyanusta ‘hayalet’ ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Dünya

Okyanusta ‘hayalet’ ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Endonezya açıklarında araştırma yapan deniz biyologları, sıra dışı görüntüsüyle dikkat çeken dev bir manta vatozuyla karşılaştı. Neredeyse b..
Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!
Gündem

Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!

Eski milletvekili Aytun Çıray’ın X hesabından yapılan ve ana muhalefet partisi yönetimi hakkında ağır suçlamalar içeren iddialı paylaşım siy..
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının 2026-2027 döneminde 150 bine ç..
Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!
Spor

Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!

Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona randevusu için nefesini tutmuşken, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23