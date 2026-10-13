Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe
Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "Husilerin hayati önemdeki varlıklarını hedef aldık" ifadeleri yer aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "Husilerin hayati önemdeki varlıklarını hedef aldık" ifadeleri yer aldı.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husileri, Sana’daki el-Sabaha merkez elektrik istasyonu, yer altındaki yedek yakıt depoları ve çeşitli bölgelerde yakıt boşaltılması için ayrılmış rıhtımlar gibi sivil tesisleri askeri amaçlarla kullanmakla suçladı
Husilerin, Suudi Arabistan'ı, Yemen'i ve deniz ticaret yollarını tehdit etmesini önlemek için operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Maliki, İran destekli grubun askeri kapasitesini artırmak için kullandığı hayati önemdeki kaynakların bu kapsamda hedef alındığını ifade etti.
Turki, hedef alınan noktaların ve tesislerin Husilerin askeri kapasitesi için hayati önemde olduğunun altını çizerek, "Yemen halkını bu kaynaklardan yararlanma hakkından mahrum bırakmayı ve terörist askeri faaliyetlerine doğrudan destek sağlamayı amaçlıyorlar." ifadelerini kullandı.
Arap Koalisyonu, Husilerin kontrolündeki başkent Sana’da bulunan el-Sabaha merkez elektrik istasyonunu, yer altı yedek yakıt depolarını ve yakıt tanklarını, Sana, Hudeyde ve Zemar kentlerinde yakıt boşaltımı için ayrılan rıhtımları hedef almıştı.
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