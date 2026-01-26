  • İSTANBUL
Doğa
6
Yeniakit Publisher
Kaçkar Dağları'nda ‘heliski’ heyecanı yaşanıyor
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Kaçkar Dağları'nda ‘heliski’ heyecanı yaşanıyor

Dünyaca ünlü Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlıyor.

#1
Foto - Kaçkar Dağları'nda ‘heliski’ heyecanı yaşanıyor

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - Kaçkar Dağları'nda ‘heliski’ heyecanı yaşanıyor

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri yapılıyor.

#3
Foto - Kaçkar Dağları'nda ‘heliski’ heyecanı yaşanıyor

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından üç helikopterle başlayan organizasyonun ilk üç haftasında Hindistan, Almanya, Fransa, Avusturya, Amerika, Belçika, İspanya ve İskoçya'dan 52 adrenalin tutkunu sporcu heliski heyecanı yaşadı.

#4
Foto - Kaçkar Dağları'nda ‘heliski’ heyecanı yaşanıyor

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde bulunduğu bölgede, güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

#5
Foto - Kaçkar Dağları'nda ‘heliski’ heyecanı yaşanıyor

Nisanın ortalarına kadar sürmesi beklenen faaliyetler için bu sene yaklaşık 400'e yakın kişinin akredite olduğu öğrenildi.

