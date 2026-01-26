Hindistan ile AB arasında anlaşma haberi geldi: Otomobil vergileri en az ne kadar olacak?

Hindistan, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 110'a varan oranlardan yüzde 40'a indirmeyi planlıyor. Reuters’a konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan iki kaynağa göre, Başbakan Narendra Modi hükümeti 27 ülkeden oluşan bloktan ithal edilen ve ithalat fiyatı 15 bin euronun üzerinde olan sınırlı sayıdaki otomobil için vergiyi derhal düşürmeyi kabul etti. Kaynaklar, oranın gelecekte yüzde 10'a düşürülme ihtimalinin olduğunu, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW gibi Avrupa merkezli ​​otomobil üreticilerinin Hindistan pazarına erişimini kolaylaştıracağını ekledi.