Dünya
7
Yeniakit Publisher
Hindistan ile AB arasında anlaşma haberi geldi: Otomobil vergileri en az ne kadar olacak?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hindistan ile AB arasında anlaşma haberi geldi: Otomobil vergileri en az ne kadar olacak?

Hindistan ile Avrupa Birliği(AB) arasında anlaşama imzalanması uzun süre beklenirken Hindistan'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergileri en az ne kadar olacağı haberi geldi.

#1
Foto - Hindistan ile AB arasında anlaşma haberi geldi: Otomobil vergileri en az ne kadar olacak?

Hindistan, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 110'a varan oranlardan yüzde 40'a indirmeyi planlıyor. Reuters’a konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan iki kaynağa göre, Başbakan Narendra Modi hükümeti 27 ülkeden oluşan bloktan ithal edilen ve ithalat fiyatı 15 bin euronun üzerinde olan sınırlı sayıdaki otomobil için vergiyi derhal düşürmeyi kabul etti. Kaynaklar, oranın gelecekte yüzde 10'a düşürülme ihtimalinin olduğunu, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW gibi Avrupa merkezli ​​otomobil üreticilerinin Hindistan pazarına erişimini kolaylaştıracağını ekledi.

#2
Foto - Hindistan ile AB arasında anlaşma haberi geldi: Otomobil vergileri en az ne kadar olacak?

Hindistan'ın tekstil ve mücevher ihracatı artabilir Hindistan ve AB'nin, uzun süredir devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin salı günü sonuçlandığını duyurması bekleniyor. İki tarafın ayrıntıları kesinleştireceği ve "tüm anlaşmaların özü" olarak adlandırılan anlaşmayı onaylayacağı öngörülüyor.

#3
Foto - Hindistan ile AB arasında anlaşma haberi geldi: Otomobil vergileri en az ne kadar olacak?

Anlaşmanın ikili ticareti genişleteceği ve ağustos sonundan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 50'sinden etkilenen Hindistan'ın tekstil ve mücevher gibi mal ihracatını artırabileceği söyleniyor. Hindistan, ABD ve Çin'den sonra satışlar bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı konumunda bulunuyor. Yerli otomotiv endüstrisini korumasıyla bilinen Hindistan'da ithal otomobillere yüzde 70 ila yüzde 110 arasında gümrük vergisi uyguluyor. Bu oran, Tesla CEO'su Elon Musk da dahil olmak üzere yöneticiler tarafından sıklıkla eleştiriliyor.

#4
Foto - Hindistan ile AB arasında anlaşma haberi geldi: Otomobil vergileri en az ne kadar olacak?

Kaynaklardan biri hükümetin yılda yaklaşık 200 bin içten yanmalı motorlu otomobil için ithalat vergilerini derhal yüzde 40'a indirmeyi önerdiğini iddia ederken bu kotanın son dakika değişikliklerine tabi olabileceği de belirtiliyor.

#5
Foto - Hindistan ile AB arasında anlaşma haberi geldi: Otomobil vergileri en az ne kadar olacak?

İki kaynağa göre, gelişmekte olan sektördeki Mahindra & Mahindra ve Tata Motors gibi yerli oyuncuların yatırımlarının korunması için bataryalı elektrikli araçların ilk beş yıl boyunca ithalat vergisi indirimlerinden muaf tutulması da olasıklar arasında değerlendiriliyor. Beş yıl sonra elektrikli araçların da benzer vergi indirimlerinden yararlanması planlanıyor.

#6
Foto - Hindistan ile AB arasında anlaşma haberi geldi: Otomobil vergileri en az ne kadar olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
