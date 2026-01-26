Esrarengiz dalgıç cesedi bilmecesi
Kocaeli'nin Başiskele açıklarında balıkçılar tarafından bulunan kimliği belirsiz dalgıç cesediyle ilgili değerlendirmelerde bulunan DESSAT Başkanı Murat Kulakaç, dalgıcın tek başına dalarak ölümcül bir hata yaptığını belirtirken, üzerinden çıkan kerpetenin yasa dışı hurda veya malzeme sökümü şüphesini güçlendirdiğini söyledi. Kulakaç, bölgede kayıp ilanı olmamasını ise "Yabancı gemiden dalan birisi olabilir" şeklinde yorumladı. Başiskele Sahili'nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında 24 Ocak günü balıkçılar tarafından bulunan dalgıç kıyafetli erkek cesedinin kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, yaklaşık 20 gündür denizde olduğu tahmin ediliyor. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler devam ederken, olayın kaza mı yoksa başka bir ihmal mi olduğu sorusu gündeme geldi.