Hakan Fidan'dan Sky News'te tarihi itiraf: Biz olsak İngiltere ayrılmazdı

Orta Doğu yine kritik süreçlerin ev sahibi. Bir yanda Suriye'deki yeni dönem, bir yanda İran'daki rejim karşıtı protestolar, İsrail'in Gazze katliamı, Lübnan'daki dönüşüm ve Türkiye'deki Terörsüz Türkiye süreci... Tüm bu konu başlıkları hem bölge ülkelerinin hem de küresel ortakların masasında. Bu kapsamda Sky News Arabia kanalına röportaj veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.