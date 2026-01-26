  • İSTANBUL
Hakan Fidan'dan Sky News'te tarihi itiraf: Biz olsak İngiltere ayrılmazdı
Haber Merkezi

Hakan Fidan'dan Sky News'te tarihi itiraf: Biz olsak İngiltere ayrılmazdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SKY NEWS kanalında Türkiye ve İngiltere ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan'dan Sky News'te tarihi itiraf: Biz olsak İngiltere ayrılmazdı

Orta Doğu yine kritik süreçlerin ev sahibi. Bir yanda Suriye'deki yeni dönem, bir yanda İran'daki rejim karşıtı protestolar, İsrail'in Gazze katliamı, Lübnan'daki dönüşüm ve Türkiye'deki Terörsüz Türkiye süreci... Tüm bu konu başlıkları hem bölge ülkelerinin hem de küresel ortakların masasında. Bu kapsamda Sky News Arabia kanalına röportaj veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Fidan'dan Sky News'te tarihi itiraf: Biz olsak İngiltere ayrılmazdı

Fidan, Orta Doğu'da yaşananların dışında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği süreci hakkında da konuştu. AB'nin Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti izlediğini belirten Fidan gelecekte Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye AB'ye katılması için yalvaracağını söyledi.

Hakan Fidan'dan Sky News'te tarihi itiraf: Biz olsak İngiltere ayrılmazdı

Fidan şöyle konuştu: "Avrupa Birliği, Türkiye’ye karşı kimlik siyaseti izlemeye devam ettiği sürece Türkiye’nin AB üyesi olacağını hiç sanmıyorum.

Hakan Fidan'dan Sky News'te tarihi itiraf: Biz olsak İngiltere ayrılmazdı

Türkiye söz konusu olduğunda, bizi farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait görerek kimlik siyaseti yapıyor.

Hakan Fidan'dan Sky News'te tarihi itiraf: Biz olsak İngiltere ayrılmazdı

Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olsaydı Brexit olmazdı, İngiltere ayrılmazdı ve Avrupa Birliği bugünkü krizler karşısında çok daha dirençli olurdu.

hasel

Sayın FİDAN,AB,Türkiyeye karşı kimlik siyaseti yapıyor diyorsunuz.AYRICA,gelecekte Avrupa için,Türkiyeye yalvaracak diyorsunuz.Mükemmel tespit.Aynen görüşlerinize katılıyorum.Adeta,duygularımı dile getirmişsiniz.
