Türkiye'nin kapısını çaldılar: Felix Uduokhai'ye İtalya'dan sürpriz teklif

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedeli ile Verona'nın sunduğu teklif arasında yaklaşık 1 milyon euroluk bir fark olduğu vurgulandı. Ancak transferdeki asıl pürüzün, anlaşmaya satın alma opsiyonu ya da satın alma zorunluluğunun eklenip eklenmeyeceği olduğu ifade edildi. Verona'nın transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği, görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği kaydediliyor.