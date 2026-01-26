Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye'de faaliyet gösteren cemaatle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Beykoz’da Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezinde “Devlet ve Millet Düşmanı Süleymancılığa Türkiye’de Yer Yok” etkinliğine katıldı. Konferansa Beykozlular yoğun ilgi gösterdi, salon tamamen doldu.
Perinçek’in konuşmasındaki vurgular şöyle: FETÖ’ye benzeyen Süleymancılar adlı örgütün aynı tehdidi oluşturduğunu saptıyoruz. Saptayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Süleymancılar denen o cemaatin, aynı FETÖ gibi Türkiye Cumhuriyeti içinde, toplum içinde örgütlendiği tespitini yapan Diyanet İşleri Başkanlığı. Elimde Diyanet İşleri Başkanlığının raporu var. Kaynak Yayınları tarafından basıldı. Dolayısıyla bu toplantıda vereceğimiz bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin raporuyla saptanmış ve bir rapor haline getirilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığının raporunda saptananları sizlere sunuyoruz. İtirazı olan varsa Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine itiraz etsin.”
“FETÖ darbesine, raporun başında yer veriliyor. Süleymancılar hakkında devlet kurumlarını aydınlatan, toplumu aydınlatan bilgiler veriliyor. Raporun çok önemli kısmı, Süleymancılarla ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığını da kutluyoruz. Raporu hazırlarken gerçeğe sadakat açısından bir özen var. Rapordaki en önemli hususları burada söyleyeceğim. Kaan Arslan’ın da FETÖ’nün Renklenme Merkezi Süleymancılar diye kitabı var. Kitap da satış rekorları kırdı. Çok esaslı bir çalışma bu da.”
“Süleymancılar denen örgütle ilgili bizim en çok önem verdiğimiz gerçek şu. Yabancı istihbarat teşkilatları ile yabancı devletler ile bağlantıları. Buna bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı raporunda yer veriliyor. Bizim içimizden bir tarikat değil. FETÖ gibi doğrudan doğruya ABD ve özellikle Almanya, Avrupa ile bağlantılı bir teşkilat.”
“Bunlar (Süleymancılar) aynı zamanda yurt dışında, birtakım teşkilatlar oluşturuyor. Almanya’da, Avrupa’da çok sayıda insanımız vardır. Orada Diyanet İşleri Başkanlığının örgütleri var. Bunlar (Süleymancılar) kendilerine göre örgüt kuruyor ve bu örgütler Almanya devleti tarafından destekleniyor. Türk devleti içinde devamlı Süleymancılar konusunda bir endişe, kaygı, tespit var. Ama maalesef hükümetlerimizin yanlış siyasetleri ve zehirlemeye hoşgörü sayesinde bunlar faaliyet alanı buluyor. Ve İslamiyet’te olmayan bir faaliyet içindeler. ‘Kur’an ve hadisi yalnız bizim şeyhlerimiz bilir.’ diyorlar. Kendi şeyhlerini de mehdi olarak ilan ediyorlar.”
Doğu Perinçek, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları şöyle yanıtladı: “İslamiyet’e göre bizim tarikatlara bölünmemiz doğru değil. Maalesef Türkiye’deki Kemalist devrimin aşındırılması döneminde bu tip yuvalanmalar oldu. Fetullah Gülen cemaat ve tarikatı bir darbe yapıyor. Ordu ve polis içinde örgütlenmiş, ABD ve NATO ile ilişkisi malum. Bugün Süleymancılarla ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı benzer tespitler yapmış. Ama bütün tarikat ve cemaatleri aynı kefeye koymak doğru değil.”
