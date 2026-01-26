  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye'de faaliyet gösteren cemaatle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu.

1
#1
Foto - Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Beykoz’da Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezinde “Devlet ve Millet Düşmanı Süleymancılığa Türkiye’de Yer Yok” etkinliğine katıldı. Konferansa Beykozlular yoğun ilgi gösterdi, salon tamamen doldu.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak

Perinçek’in konuşmasındaki vurgular şöyle: FETÖ’ye benzeyen Süleymancılar adlı örgütün aynı tehdidi oluşturduğunu saptıyoruz. Saptayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Süleymancılar denen o cemaatin, aynı FETÖ gibi Türkiye Cumhuriyeti içinde, toplum içinde örgütlendiği tespitini yapan Diyanet İşleri Başkanlığı. Elimde Diyanet İşleri Başkanlığının raporu var. Kaynak Yayınları tarafından basıldı. Dolayısıyla bu toplantıda vereceğimiz bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin raporuyla saptanmış ve bir rapor haline getirilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığının raporunda saptananları sizlere sunuyoruz. İtirazı olan varsa Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine itiraz etsin.”

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak

“FETÖ darbesine, raporun başında yer veriliyor. Süleymancılar hakkında devlet kurumlarını aydınlatan, toplumu aydınlatan bilgiler veriliyor. Raporun çok önemli kısmı, Süleymancılarla ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığını da kutluyoruz. Raporu hazırlarken gerçeğe sadakat açısından bir özen var. Rapordaki en önemli hususları burada söyleyeceğim. Kaan Arslan’ın da FETÖ’nün Renklenme Merkezi Süleymancılar diye kitabı var. Kitap da satış rekorları kırdı. Çok esaslı bir çalışma bu da.”

#4
Foto - Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak

“Süleymancılar denen örgütle ilgili bizim en çok önem verdiğimiz gerçek şu. Yabancı istihbarat teşkilatları ile yabancı devletler ile bağlantıları. Buna bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı raporunda yer veriliyor. Bizim içimizden bir tarikat değil. FETÖ gibi doğrudan doğruya ABD ve özellikle Almanya, Avrupa ile bağlantılı bir teşkilat.”

#5
Foto - Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak

“Bunlar (Süleymancılar) aynı zamanda yurt dışında, birtakım teşkilatlar oluşturuyor. Almanya’da, Avrupa’da çok sayıda insanımız vardır. Orada Diyanet İşleri Başkanlığının örgütleri var. Bunlar (Süleymancılar) kendilerine göre örgüt kuruyor ve bu örgütler Almanya devleti tarafından destekleniyor. Türk devleti içinde devamlı Süleymancılar konusunda bir endişe, kaygı, tespit var. Ama maalesef hükümetlerimizin yanlış siyasetleri ve zehirlemeye hoşgörü sayesinde bunlar faaliyet alanı buluyor. Ve İslamiyet’te olmayan bir faaliyet içindeler. ‘Kur’an ve hadisi yalnız bizim şeyhlerimiz bilir.’ diyorlar. Kendi şeyhlerini de mehdi olarak ilan ediyorlar.”

#6
Foto - Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak

Doğu Perinçek, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları şöyle yanıtladı: “İslamiyet’e göre bizim tarikatlara bölünmemiz doğru değil. Maalesef Türkiye’deki Kemalist devrimin aşındırılması döneminde bu tip yuvalanmalar oldu. Fetullah Gülen cemaat ve tarikatı bir darbe yapıyor. Ordu ve polis içinde örgütlenmiş, ABD ve NATO ile ilişkisi malum. Bugün Süleymancılarla ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı benzer tespitler yapmış. Ama bütün tarikat ve cemaatleri aynı kefeye koymak doğru değil.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Önce VATAN.

Alman hükümeti desteği ile Almanya'da yapılan pentegon ! vari merkeze göz atmak yeter !? İtraili kınayan yüksek sesle eleştirilen bir tane açıklama göremezsiniz,fetö gibi batılı istihbaratların yularlı maşaları olduğunu sokaktaki herkes biliyor,TÜRK DEVLET'i uyumamalı .!!!

Tarih Doktoru Uğur

Çinci ve şimdi Rusçu olan çakma vatanperver Perinçek'in NATO'cu çakma dindar Sülümancılarla uğraşmasını destekliyorum. Yesinler birbirlerini.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
