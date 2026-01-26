Türkiye'nin ünlü cemaatiyle ilgili şok sözler: Gizliliği açıklayanlar ölümle cezalandırılacak

“Bunlar (Süleymancılar) aynı zamanda yurt dışında, birtakım teşkilatlar oluşturuyor. Almanya’da, Avrupa’da çok sayıda insanımız vardır. Orada Diyanet İşleri Başkanlığının örgütleri var. Bunlar (Süleymancılar) kendilerine göre örgüt kuruyor ve bu örgütler Almanya devleti tarafından destekleniyor. Türk devleti içinde devamlı Süleymancılar konusunda bir endişe, kaygı, tespit var. Ama maalesef hükümetlerimizin yanlış siyasetleri ve zehirlemeye hoşgörü sayesinde bunlar faaliyet alanı buluyor. Ve İslamiyet’te olmayan bir faaliyet içindeler. ‘Kur’an ve hadisi yalnız bizim şeyhlerimiz bilir.’ diyorlar. Kendi şeyhlerini de mehdi olarak ilan ediyorlar.”