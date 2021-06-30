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İzmir'de bir otomobil cayır cayır yandı

2021-06-30 06:54:09
İzmir'de bir otomobil cayır cayır yandı

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - G.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikametine seyrederken motor bölümünden alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park edip durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede aracı kaplayan alevler, otoyolun yanındaki plastik bariyerlere sıçradı. Polis, önlem amacıyla bir süre trafiği ulaşıma kapattı.

G.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikametine seyrederken motor bölümünden alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park edip durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede aracı kaplayan alevler, otoyolun yanındaki plastik bariyerlere sıçradı. Polis, önlem amacıyla bir süre trafiği ulaşıma kapattı.

#2
Foto - Otomobil ve bariyerdeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Otomobil ve bariyerdeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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